Lionel Messi se vrača v bližino Barcelone

Superzvezdnik Interja iz Miamija Lionel Messi je kupil nogometni klub UE Cornella, ki tekmije v peti španski ligi. Ekipa s sedežem v Kataloniji sicer ni razkrila finančnih podrobnosti posla, je pa ta pritegnil veliko pozornosti svetovne javnosti, saj se argentinski čudežni deček (vsaj poslovno) vrača v neposredno bližino Barcelone, kjer je kot igralec v tamkajšnji Blaugrani pustil največji pečat.

»Ta poteza krepi Messijeve tesne vezi z Barcelono in njegovo zavezanost razvoju športa ter lokalnih talentov v Kataloniji – povezavo, ki ima svoje korenine v njegovih letih pri FC Barceloni in se je ohranila vse odtlej,« je klub zapisal v sporočilu za javnost.

Cornella je trenutno na tretjem mestu v peti španski ligi. »Prihod Lionela Messija pomeni začetek novega poglavja v zgodovini kluba, usmerjenega v spodbujanje športne in institucionalne rasti, krepitev temeljnih struktur ter nadaljnje vlaganje v talente. Projekt vodi dolgoročna vizija in strateški načrt, ki združujeta ambicioznost, trajnost in močno navezanost na lokalne korenine,« so že zapisali pri ekipi.

Lionel Messi sicer igra že svojo četrto sezono pri Inter Miamiju, 38-letni Argentinec pa je dvakratni zaporedni najkoristnejši igralec severnoameriške lige MLS. Obenem je rekorder z osmimi zlatimi žogami za najboljšega nogometaša na svetu, verjetno pa bi sam za svoj največji uspeh izbral naslov svetovnih prvakov z Argentino leta 2022. Medtem še ni jasno, ali ga bomo videli tudi na letošnjem mundialu.