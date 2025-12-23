Nesreča Messijeve sestre, poroka preložena

Za mnoge najboljši nogometaš na svetu Lionel Messi se je veselil, da se bo lahko 3. januarja udeležil poroke sestre Marie Sol Messi, toda ta je preložena, ker je bodoča nevesta doživela hujšo prometno nesrečo. Ta se je zgodila v Miamiju, ko je izgubila nadzor nad vozilom in trčila v zid. Utrpela je več poškodb, ima dve zlomljeni vretenci, zlomljeno peto in zapestje ter močnejše opekline.

Argentinski televizijski novinar Angel de Brito je povedal, da mu je Messijeva mama Celia Cuccittini zaupala, da je 32-letnica zunaj smrtne nevarnosti, vendar zdaj potrebuje daljše obdobje rehabilitacije.

Maria Sol bi se morala 3. januarja v rodnem Rosariu poročiti z Julianom »Tulijem« Arellanom, članom strokovnega štaba ekipe do 19 let Interja Miami, kjer igra Lionel Messi. Tudi on se je v Rosariu poročil z Antonelo Roccuzzo.

Maria Sol in njen izbranec bosta morala počakati s poroko. FOTO: instagram

Na poroki bi morala biti prisotna celotna družina Messijevih, vključno z nekdanjim igralcem Barcelone in PSG ter svetovnim prvakom z Argentino, ki bo med glavnimi zvezdniki prihodnjega mundiala v ZDA, Mehiki in Argentini.

Tako kot Lionel in njegova soproga sta se tudi Maria Sol in njen partner spoznala v mladosti, saj sta odraščala v isti soseski. Modna oblikovalka in podjetnica je vedno živela precej umaknjeno od oči javnosti. Nekaj časa je bila v Španiji, nato pa se je vrnila v Argentino, kjer je začela razvijati lastne projekte.