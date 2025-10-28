Lionel Messi si želi ubraniti naslov prvaka in igrati na SP 2026

Svetovni prvak v nogometu z Argentino Lionel Messi kljub neskončni beri lovorik še ni rekel zadnje. Vse bolj verjeten je njegov nastop na mundialu 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki, njegovem šestem SP – enako števil mundialov sta obiskala zgolj še Lothar Matthäus in Cristiano Ronaldo. Obenem je Argentinec podaljšal pogodbo pri Inter Miamiju, kjer bo ostal do 41. leta.

Kot kaže, superzvezdnik Messi še vedno razmišlja o obrambi naslova iz Katarja na svetovnem prvenstvu prihodnje leto. »Nekaj izjemnega je igrati na svetovnem prvenstvu in z veseljem bi to storil,« je 38-letnik povedal v intervjuju za ameriško televizijo NBC News. Vendar se o nastopu še ni dokončno odločil in bo moral najprej počakati, da vidi, v kakšni fizični pripravljenosti bo v prihodnjih mesecih.

Kapetan Argentine in dobitnik osmih zlatih žog bo na mundialu v ZDA, Kanadi in Mehiki namreč dopolnil 39 let. Da pa Messija še nikakor ne gre odpisati, priča njegova nominacija za najkoristnejšega igralca lige MLS v pretekli sezoni.

Vsi nominiranci za najkoristnejšega igralca lige MLS v minuli sezoni Denis Bouanga (LAFC), Anders Dreyer (San Diego FC), Evander (FC Cincinnati), Lionel Messi (Inter Miami CF), Sam Surridge (Nashville SC)

Poudaril je, da želi videti, ali lahko še vedno od sebe da 100 odstotkov. »Rad bi bil tam, in če bom tam, želim biti pomemben del pomoči svoji reprezentanci. Najprej bi rad videl, ali sem lahko resnično stoodstotno pripravljen, ali lahko koristim reprezentanci, nato pa se bom dokončno odločil.«

V Inter Miamiju mu družbo delajo nekateri nekdanji soigralci iz Barcelone. Na sliki Messi in Jordi Alba. FOTO: Sam Navarro/Reuters Connect

Messi, ki profesionalno igra od leta 2004, si želi priložnost za še en nastop na največjem nogometnem odru. »Igrati za reprezentanco je vedno sanjsko, še posebej na velikih turnirjih,« je dejal Messi, ki je za argentinsko reprezentanco odigral 195 tekem in dosegel 114 golov.

Dolgoletni ljubljenec navijačev Barcelone je pravkar podaljšal pogodbo z Inter Miamijem v severnoameriški ligi MLS za tri leta. V klubu bo ostal do konca leta 2028, ko bo dopolnil 41 let