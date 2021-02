Lionel Messi tik pred predajo žezla Kylianu Mbappeju

V nadaljevanju preberite tudi:

Prvo ime večera je bil Kylian Mbappe, ki premore veliko lastnosti, zaradi katerih bi lahko postal eden najboljših napadalcev v drugi dekadi tega stoletja. Resda je zabil prvi gol Lionel Messi in izenačil rekord Raula (1995–2011), ki je zabil najmanj gol v 17 zaporednih sezonah LP. Toda Mbappe je postal pri 22 letih najmlajši, ki mu je uspelo zabiti Barçi dva gola v končnici, in prvi, ki ji je na tej ravni zabil tri. Mbappe se je prebil na tretje mesto med francoskimi strelci v izločilnih bojih LP: za Karima Benzemaja (18) in Thierryja Henryja (12). Zdaj kotira pri osmih kot veliki Zinedine Zidane.