Lionel Messi v reprezentančni pokoj z akademskim nazivom

Univerza v Buenos Airesu bo nogometnega superzvezdnika Lionela Messija odlikovala s častnim doktoratom. Slovesnost bo potekala pred Messijevo poslovilno tekmo za argentinsko reprezentanco 7. t. m. proti Beninu na stadionu Monumental v Buenos Airesu, je univerza sporočila na svoji spletni strani.

Vrhovni svet univerze je odločitev soglasno utemeljil s tem, da je pot 39-letnega nogometaša »primer odličnosti, vztrajnosti, skromnosti in etičnega ravnanja pri opravljanju svojega dela ter zavzetosti za izbrano vrsto Argentine«. Vse to so vrednote, ki jih univerza že od nekdaj spodbuja, povzema nemška tiskovna agencija dpa. Na univerzi so v sporočilu za javnost poudarili, da je Messi kot kapetan argentinsko reprezentanco prvič v zgodovini popeljal do štirih zaporednih naslovov: do dveh zmag na Copa Americi leta 2021 in 2024, do zmage na svetovnem prvenstvu ter do zmage v Finalissimi 2022 proti takratnim evropskim prvakom Italijanom.

Chef Damian Zanotti in lastnik restavracije El Antojo, Christian Franco, sta v čast Lionela Messija pripravila milanski zrezek z upodobitvijo velikega zvezdnika. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

»Poleg vsega, kar o Messiju v Argentini že vsi vemo – ne glede na številke in statistiko, ki dokazujejo njegove dosežke kot športnika – želimo počastiti tudi skromnega in vztrajnega človeka, ki je vzor ter ambasador naše popularne kulture in naše nacionalne identitete,« je v sporočilu za javnost dejal rektor univerze Ricardo Gelpi.

Messi je konec avgusta, šest tednov po izgubljenem finalu svetovnega prvenstva proti Španiji, napovedal konec reprezentančne kariere. Številne navijače je zato presenetilo, da je selektor Lionel Scaloni osemkratnega najboljšega nogometaša na svetu kljub temu ponovno vpoklical za prijateljski tekmi argentinske reprezentance.