  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Video

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Lionel Messi v reprezentančni pokoj z akademskim nazivom

Na poslovilni reprezentančni tekmi, 7. t. m. proti Beninu, bo nogometnega superzvezdnika odlikovala univerza iz Buenos Airesa.
Za izjemno kariero in vse, kar je naredil za Argentino, bo Lionela Messija nagradila tudi univerza iz Buenos Aiersa. FOTO: Michael Dalder/Reuters
Galerija
Za izjemno kariero in vse, kar je naredil za Argentino, bo Lionela Messija nagradila tudi univerza iz Buenos Aiersa. FOTO: Michael Dalder/Reuters
Š. R., STA
2. 10. 2026 | 07:48
2. 10. 2026 | 07:48
2:12
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Univerza v Buenos Airesu bo nogometnega superzvezdnika Lionela Messija odlikovala s častnim doktoratom. Slovesnost bo potekala pred Messijevo poslovilno tekmo za argentinsko reprezentanco 7. t. m. proti Beninu na stadionu Monumental v Buenos Airesu, je univerza sporočila na svoji spletni strani.

Vrhovni svet univerze je odločitev soglasno utemeljil s tem, da je pot 39-letnega nogometaša »primer odličnosti, vztrajnosti, skromnosti in etičnega ravnanja pri opravljanju svojega dela ter zavzetosti za izbrano vrsto Argentine«. Vse to so vrednote, ki jih univerza že od nekdaj spodbuja, povzema nemška tiskovna agencija dpa. Na univerzi so v sporočilu za javnost poudarili, da je Messi kot kapetan argentinsko reprezentanco prvič v zgodovini popeljal do štirih zaporednih naslovov: do dveh zmag na Copa Americi leta 2021 in 2024, do zmage na svetovnem prvenstvu ter do zmage v Finalissimi 2022 proti takratnim evropskim prvakom Italijanom.

Chef Damian Zanotti in lastnik restavracije El Antojo, Christian Franco, sta v čast Lionela Messija pripravila milanski zrezek z upodobitvijo velikega zvezdnika. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters
Chef Damian Zanotti in lastnik restavracije El Antojo, Christian Franco, sta v čast Lionela Messija pripravila milanski zrezek z upodobitvijo velikega zvezdnika. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

»Poleg vsega, kar o Messiju v Argentini že vsi vemo – ne glede na številke in statistiko, ki dokazujejo njegove dosežke kot športnika – želimo počastiti tudi skromnega in vztrajnega človeka, ki je vzor ter ambasador naše popularne kulture in naše nacionalne identitete,« je v sporočilu za javnost dejal rektor univerze Ricardo Gelpi.

Messi je konec avgusta, šest tednov po izgubljenem finalu svetovnega prvenstva proti Španiji, napovedal konec reprezentančne kariere. Številne navijače je zato presenetilo, da je selektor Lionel Scaloni osemkratnega najboljšega nogometaša na svetu kljub temu ponovno vpoklical za prijateljski tekmi argentinske reprezentance.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Slovo največjega

Vstopnice za Messijev zadnji tango razgrabljene

Argentinski nogometni velikan Lionel Messi je sprejel povabilo za obračun z Beninom, saj se je od navijačev želel posloviti na domačem štadionu.
25. 9. 2026 | 11:19
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Lamine Yamal

Yamal poka od samozavesti: Tudi Phelpsu bi rekel, da ga bom premagal

Devetnajstletni zvezdnik Barcelone je razkril, kako daleč sega njegova samozavest. Trije naslovi španskega prvaka so zanj šele začetek.
24. 9. 2026 | 14:09
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Argentinska reprezentanca

Čas za zadnji ples, Messi bo imel poslovilno tekmo

Lionel Messi je del argentinske reprezentance za naslednje prijateljske tekme. Na dvoboju z Beninom bo še zadnjič oblekel argentinski dres.
16. 9. 2026 | 07:36
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Janez Janša z dobrimi novicami

»Mislim, da smo na točki, kjer se ne pogovarjamo, katera rešitev je boljša, ampak, ali je podnevi svetlo in ponoči temno,« je dejal predsednik vlade.
Pija Kapitanovič 1. 10. 2026 | 16:18
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
RECEPT

To storite s svežimi jabolki: sočno pecivo, ki je nared v nekaj minutah

Jabolka, ovseni kosmiči in cimet so vse, kar potrebujemo za preprosto, dišeče pecivo, ki ostane prijetno sočno.
Midva Kuhava 1. 10. 2026 | 07:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Visoka cena severnokorejskih vojakov v Rusiji

Moskva med napadi na Ukrajino uporablja vojake iz 47 držav, med njimi so tudi Severni Korejci.
Zorana Baković 1. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Nepremičnine

»Slovenci hočemo povsod vse zastonj«

Po izbrisu zgornje meje provizij posredniki poskušajo z višjimi. Previsoka oglaševana cena ima obraten učinek: moč daje kupcu.
Aleksandar Lukić 1. 10. 2026 | 04:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Znate dobro prebrati račun za elektriko?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
24. 9. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
23. 9. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
28. 9. 2026 | 10:27
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Trajnost

Razogljičenje ni več razlog za spremembe poslovnih modelov, ampak posledica

Vzrok za poglabljanje razlik med podjetji, ki v poslovanje vključujejo trajnostna načela, in tistimi, ki jih ne, ni ambicija. Je dostop do kapitala.
Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
E-poslovanje

Milijonski prihranki z e-poslovanjem

Podjetja vse bolj prepoznavajo dodano vrednost rešitev vse na enem mestu.
Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Trgovalne platforme

Trgovanje na klik privablja predvsem mlajše

Možnost nakupa in prodaje vrednostnih papirjev s kavča preko digitalnih platform spodbuja k prehodu od varčevanja k vlaganju in krepi trg kapitala.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Financiranje podjetij

Skladi zasebnega dolga most do kreditiranja na banki

V novi sklad kot investitor vstopa tudi Evropski investicijski sklad.
Milka Bizovičar 29. 9. 2026 | 04:00
Preberite več

Več iz teme

Lionel MessiArgentinaBuenos Airesčastni doktorat

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Spotikavci

Iz mestnega središča želijo izgnati spomin na žrtve nacizma

Iz mestnega središča želijo izgnati spomin na žrtve nacizma, tako kot so bile izgnane žrtve same, opozarjajo nasprotniki odločitve.
2. 10. 2026 | 08:29
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Srbi v težavah

Iskreni selektor: Na Balkanu vedo več od drugih

Po eni od najslabših predstav nogometne reprezentance Srbije v zadnjih letih je pred sedmo stopil Veljko Paunović in nalil čistega vina.
2. 10. 2026 | 08:25
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Seks, droge in klasika

Chopin kot Jan Plestenjak, Čajkovski kot Britney Spears

Ustvarjalci muzikala Veronika Deseniška so pripravili novo predstavo o slavnih skladateljih in kako bi ustvarjali danes – Seks, droge in klasika.
Špela Kuralt 2. 10. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Častni doktor

Lionel Messi v reprezentančni pokoj z akademskim nazivom

Na poslovilni reprezentančni tekmi, 7. t. m. proti Beninu, bo nogometnega superzvezdnika odlikovala univerza iz Buenos Airesa.
2. 10. 2026 | 07:48
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Uradne ure

Na upravnih enotah bodo po novem delali dlje

Namen spremembe je izboljšati dostopnost upravnih storitev uporabnikom upravnih storitev in uradne ure upravnih enot prilagoditi dejanskim potrebam uporabnikov.
2. 10. 2026 | 07:45
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Seks, droge in klasika

Chopin kot Jan Plestenjak, Čajkovski kot Britney Spears

Ustvarjalci muzikala Veronika Deseniška so pripravili novo predstavo o slavnih skladateljih in kako bi ustvarjali danes – Seks, droge in klasika.
Špela Kuralt 2. 10. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Častni doktor

Lionel Messi v reprezentančni pokoj z akademskim nazivom

Na poslovilni reprezentančni tekmi, 7. t. m. proti Beninu, bo nogometnega superzvezdnika odlikovala univerza iz Buenos Airesa.
2. 10. 2026 | 07:48
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Uradne ure

Na upravnih enotah bodo po novem delali dlje

Namen spremembe je izboljšati dostopnost upravnih storitev uporabnikom upravnih storitev in uradne ure upravnih enot prilagoditi dejanskim potrebam uporabnikov.
2. 10. 2026 | 07:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Stanovanje je šele začetek. Kaj sledi?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tehnologijo lahko kupiš, ekipe pa ne.

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Istanbul, Barcelona in London – popolna izbira za mestni oddih to jesen in zimo

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj storiti, ko pri prenovi zmanjka denarja

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
Promo Delo 25. 9. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NAGRADA

Slovenske železnice pometle s konkurenco

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Delo 30. 9. 2026 | 13:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Delo 2. 10. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 13:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kakšne možnosti imajo naši kolesarji?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Otrokom, rojenim leta 2026, podarjajo 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Jesenska utrujenost? Ko je vsega preveč, lahko pomaga preprost naraven ritual

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenska študija pokazala presenetljive spremembe že po osmih tednih

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
22. 9. 2026 | 11:50
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo