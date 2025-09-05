Lionel Messi v solzah na svoji zadnji domači tekmi navdušil navijače

Nogometni superzvezdnik Lionel Messi na morda svoji zadnji reprezentančni tekmi v Argentini ni razočaral domačih navijačev. Zdaj 38-letni kapetan reprezentance je pred približno 85.000 navijači na stadionu Monumental v Buenos Airesu celo dvakrat zadel za zmago s 3:0 proti Venezueli. Branilci naslova so se že uvrstili na mundial 2026.

Napadalec je prvič zadel v 39. minuti kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo v nogometu prihodnje leto in popeljal sinjemodre v vodstvo z 1:0. Štiri minute po tem, ko je Lautaro Martínez v 76. minuti povišal vodstvo na 2:0, je Messi še drugič zadel za Argentino.

Za Messija je bila to najverjetneje zadnja domača tekma z reprezentanco. Le če bi Argentina nepričakovano odigrala prijateljsko tekmo doma pred svetovnim prvenstvom v ZDA, Kanadi in Mehiki prihodnje poletje, bi verjetno prišlo do še ene. Vendar pa zveza rada potuje v tujino na prijateljske tekme zaradi višjih prihodkov.

Verjetno je Messi s tem v mislih v Buenos Aires pripeljal tudi vso svojo družino. Tam je bila njegova žena in njuni otroci, starši in bratje in sestre ter ženina družina, je pred tekmo dejal igralec Interja Miamija.

Čeprav Messi še ni jasno razkril svojih načrtov za prihajajoče leto, se domneva, da bo še enkrat sodeloval na svetovnem prvenstvu - in nato končal kariero v reprezentanci. Njegova pogodba z Interjem v ZDA velja do konca letošnjega leta, vendar so se po poročanju medijev v klubu že dogovorili o podaljšanju.

Medtem se je Paragvaj po remiju 0:0 z Ekvadorjem uvrstil na svetovno prvenstvo 2026. Urugvaj si je mesto na SP zagotovil z zmago s 3:0 proti Peruju, prav tako Kolumbija z zmago s 3:0 nad Bolivijo. Rekordni svetovni prvaki Brazilci, ki so prav tako že napredovali, so na predzadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo premagali Čile s 3:0.