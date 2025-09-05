  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Lionel Messi v solzah na svoji zadnji domači tekmi navdušil navijače

    Argentinski nogometni superzvezdnik je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo najverjetneje odigral svojo zadnjo tekmo na domačih tleh.
    Lionel Messi bo nastopil na prihajajočem svetovnem prvenstvu, potem pa naj bi kočnal reprezentančno kariero. FOTO: Luis Robayo/AFP
    Galerija
    Lionel Messi bo nastopil na prihajajočem svetovnem prvenstvu, potem pa naj bi kočnal reprezentančno kariero. FOTO: Luis Robayo/AFP
    M. R., STA
    5. 9. 2025 | 08:56
    5. 9. 2025 | 08:56
    2:31
    A+A-

    Nogometni superzvezdnik Lionel Messi na morda svoji zadnji reprezentančni tekmi v Argentini ni razočaral domačih navijačev. Zdaj 38-letni kapetan reprezentance je pred približno 85.000 navijači na stadionu Monumental v Buenos Airesu celo dvakrat zadel za zmago s 3:0 proti Venezueli. Branilci naslova so se že uvrstili na mundial 2026.

    Napadalec je prvič zadel v 39. minuti kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo v nogometu prihodnje leto in popeljal sinjemodre v vodstvo z 1:0. Štiri minute po tem, ko je Lautaro Martínez v 76. minuti povišal vodstvo na 2:0, je Messi še drugič zadel za Argentino.

    Za Messija je bila to najverjetneje zadnja domača tekma z reprezentanco. Le če bi Argentina nepričakovano odigrala prijateljsko tekmo doma pred svetovnim prvenstvom v ZDA, Kanadi in Mehiki prihodnje poletje, bi verjetno prišlo do še ene. Vendar pa zveza rada potuje v tujino na prijateljske tekme zaradi višjih prihodkov.

    Verjetno je Messi s tem v mislih v Buenos Aires pripeljal tudi vso svojo družino. Tam je bila njegova žena in njuni otroci, starši in bratje in sestre ter ženina družina, je pred tekmo dejal igralec Interja Miamija.

    Čeprav Messi še ni jasno razkril svojih načrtov za prihajajoče leto, se domneva, da bo še enkrat sodeloval na svetovnem prvenstvu - in nato končal kariero v reprezentanci. Njegova pogodba z Interjem v ZDA velja do konca letošnjega leta, vendar so se po poročanju medijev v klubu že dogovorili o podaljšanju.

    Medtem se je Paragvaj po remiju 0:0 z Ekvadorjem uvrstil na svetovno prvenstvo 2026. Urugvaj si je mesto na SP zagotovil z zmago s 3:0 proti Peruju, prav tako Kolumbija z zmago s 3:0 nad Bolivijo. Rekordni svetovni prvaki Brazilci, ki so prav tako že napredovali, so na predzadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo premagali Čile s 3:0.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Novinarska konferenca na Brdu

    Zdaj je že preveč cirkusa okrog Benjamina Šeška

    Selektor slovenske izbrane vrste je razgrnil seznam reprezentantov za prihajajoči tekmi s Švedsko in Švico v kvalifikacijah za mundial 2026.
    Siniša Uroševič 26. 8. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Nogometni zvezdnik

    Na zabavo za rojstni dan povabil pritlikave zabavljače in se zaljubil

    Kljub mladosti o njem veliko pišejo tudi tabloidi, saj ima precej pestro zasebno življenje.
    26. 8. 2025 | 14:35
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Iz Nemčije v ZDA

    Za Slovenko so Američani plačali rekordno odškodnino

    Prestop slovenske reprezentantke Lare Prašnikar iz nemškega Eintrachta v Utah Royals iz ZDA je najdražji v zgodovini nemškega ženskega nogometa.
    26. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Izjemna napoved

    Mundial, kot ga še ni bilo, vsak dan bo zasenčil tudi superbowl

    Napovedi finančnih analitkov o nogometnem spektaklu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki: lokalnim skupnostim bi prinesel ogromen gospodarski zagon.
    19. 8. 2025 | 15:26
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varstvo otrok

    Dedek v vrtcu prevzel napačnega otroka

    Šele ko je dečkova mati prišla v vrtec, so ugotovili, da dedek domov ni odpeljal svojega vnuka.
    4. 9. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Izjemna predstava Slovencev za osmino finala z Italijani

    Veličastna predstava Dončića in njegovih soigralcev je Sloveniji prinesla zmago nad Izraelom in končno tretje mesto v skupini.
    Žan Urbanija 4. 9. 2025 | 16:55
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poroka Goloba in Tine Gaber: Zgolj ljubezen ali tudi političen kapital?

    Vse, kar predsednik vlade počne, gradi njegovo politično telo, a bolj modro bi bilo poroko načrtovati tik pred volitvami, menijo naši sogovorniki.
    3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Brazilija

    Američani pritiskajo, Kitajci se odpirajo

    Predsedniku Luli se ne mudi odgovarjati Trumpu. Azijska velikanka je že petnajst let prva partnerica.
    Tone Hočevar 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Tuje subvencije

    Za manj birokracije za podjetja

    Evropski komisiji lahko vsi zainteresirani do 18. novembra pošljejo opažanja in predloge o uredbi o tujih subvencijah.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Gradnja

    Tudi bivalno okolje vpliva na delovno učinkovitost

    Trajnost in skupnost v ospredju novega stanovanjskega projekta v središču Ljubljane.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Lionel Messiargentinska nogometna reprezentancaArgentinaSP 2026svetovno prvenstvo v nogometunogometSP v nogometu 2023brazilska nogometna reprezentancajužnoameriške kvalifikacije za SP

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Kultura  |  Knjiga
    Festival

    40. Vilenica: Segati onkraj strahu in polarizacije

    Jubilejna edicija festivala Vilenica, ki se s Krasa širi v druge kraje po Sloveniji, postavlja v središče dela Georgija Gospodinova in Maje Haderlap.
    Pia Prezelj 5. 9. 2025 | 09:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Ujezil navijače v velikana

    Selektor o Barceloni: Pravijo, da je Barça več kot le klub ... Kaj to pomeni?

    Mauricio Pochettino, Argentinec na selektorskem stolčku ZDA, je prepričan, da je Espanyol veliko bolj neodvisen in veliko bolj katalonski klub.
    5. 9. 2025 | 09:40
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Rudy Fernandez

    Španski zvezdnik o Dončiću: Nor bi bil, če ga ne bi želel

    Španski košarkarski zvezdnik Rudy Fernandez ob igrišču podrobno spremlja evropsko prvenstvo, še vedno pa meni, da za zmago ne potrebuješ velezvezdnika.
    5. 9. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Londonski Tottenham ima po četrt stoletja novo vodstvo

    Eden najboljših angleških klubov ima po dolgem obdobju novo vodstvo. Thomas Frank ostaja trener.
    5. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Izraelska vojska: Nadzorujemo že 40 odstotkov mesta Gaza

    Izrael je v zadnjih dneh kljub vse večjemu mednarodnemu pritisku za končanje konflikta okrepil napade na mesto na severu enklave.
    5. 9. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Rudy Fernandez

    Španski zvezdnik o Dončiću: Nor bi bil, če ga ne bi želel

    Španski košarkarski zvezdnik Rudy Fernandez ob igrišču podrobno spremlja evropsko prvenstvo, še vedno pa meni, da za zmago ne potrebuješ velezvezdnika.
    5. 9. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Londonski Tottenham ima po četrt stoletja novo vodstvo

    Eden najboljših angleških klubov ima po dolgem obdobju novo vodstvo. Thomas Frank ostaja trener.
    5. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Izraelska vojska: Nadzorujemo že 40 odstotkov mesta Gaza

    Izrael je v zadnjih dneh kljub vse večjemu mednarodnemu pritisku za končanje konflikta okrepil napade na mesto na severu enklave.
    5. 9. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo