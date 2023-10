Lionel Messi za Argentino v Limi, nato bi ga lahko ustavili šefi

Medtem ko so evropske nogometne reprezentance prešle k odločilnim bojem za uvrstitev na euro 2024, so se južnoameriške že dodobra lotile kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026, ki ga bodo družno gostile Kanada, Mehika in ZDA. Pred desetimi izbranimi vrstami je dolga pot, saj bodo po dvokrožnem sistemu odigrale 18 kol, danes ponoči pa se bodo lotile šele četrtega. Dogajanje je vendarle nekoliko manj stresno kot v minulih desetletjih, saj se bo po razširitvi SP na 48 moštev vanj neposredno uvrstilo šest izbranih vrst z zelene celine, ena pa bo dobila priložnost v dodatnih kvalifikacijah.

Po uvodnih treh kolih se lahko s stoodstotno bero in brez prejetega gola pohvali le Argentina, branilka svetovnega naslova in zmagovalka zadnjega južnoameriškega prvenstva. Po zmagah nad Ekvadorjem (1:0), Bolivijo (3:0) in Paragvajem (1:0) jo tudi tokrat čaka tekmec s spodnjega dela razpredelnice, saj bo gostovala pri Peruju, ki je doslej iztržil zgolj eno točko proti Paragvajcem.

Na svojem nacionalnem štadionu v Limi je vendarle tesno izgubil proti Braziliji z golom Marquinhosa v 90. minuti, kar je opozorilo, da ga ne kaže podcenjevati. Na zadnji Fifini svetovni lestvici sicer Peru zaseda visoko 22. mesto kot peti s celine za vodilno Argentino, 3. Brazilijo, 16. Urugvajem in 17. Kolumbijo. Nižje od 53. mesta je zgolj 83. Bolivija.

Argentinci želijo oplemeniti svoj izkupiček, zato računajo, da bodo podaljšali niz uspehov proti Peruju, s katerim niso izgubili od 21. junija 1997. V moštvu pričakujejo tudi svojega kapetana Lionela Messija, ki še ni povsem okreval po poškodbi zadnje stegenske mišice, a je v petek že pomagal soigralcem v zadnjih 38 minutah dvoboja s Paragvajem.

Ker njegovi klubski delodajalci iz Miamija za november načrtujejo turnejo po Aziji, na kateri bodo bogato zaslužili in hkrati začeli uigravati zasedbo za naslednjo sezono MLS, pa se bo verjetno kmalu znašel med dvema ognjema. Čez mesec dni namreč Argentino čakata izjemno pomembna dvoboja kvalifikacij za SP z večnima tekmecema: 17. novembra bo doma pričakala Urugvaj, pet dni pozneje gostovala v Braziliji.

Vroča klasika v Montevideu

Slednja se bosta nocoj pomerila v derbiju kola v Montevideu, ki bo spomnil gledalce na boljše čase obeh reprezentanc. Petkratni svetovni prvaki iz Brazilije se bodo poskušali odkupiti svojim privržencem za četrtkov remi z Venezuelo (1:1) na domačem igrišču, ob katerem so brez večjega uspeha začeli z zvezdniško napadalno četverico z Neymarjem, Viniciusom Juniorjem, Rodrygom in Richarlisonom, edini gol je prispeval rezervist Gabriel Jesus.

Dvakratni šampioni zemeljske oble Urugvajci si medtem še niso povsem opomogli po razočaranju na lanskem mundialu, na katerem so izpadli v skupinskem delu tekmovanja, ter upokojitvi reprezentančnih legend Luisa Suareza, Edinsona Cavanija in Diega Godina. Ob začetku poti proti naslednjemu SP so resda premagali Čile s 3:1, a nato izgubili v Ekvadorju (1:2) in remizirali v Kolumbiji (2:2).

Dvoboji med Urugvajem in Brazilijo sicer sodijo med vedno vroče nogometne klasike. Reprezentanci sta se se prvič pomerili že leta 1916, skupno sta odigrali 78 tekem ob 38 zmagah Brazilcev, 20 Urugvajcev in 20 neodločenih izidih. A zadnji uspeh Urugvaja sega v leto 2001, sledilo je sedem zmag Brazilije in pet remijev.

Pari 4. kola kvalifikacij za SP 2026, nocoj: Venezuela – Čile (23.00), Paragvaj – Bolivija (0.30), Ekvador – Kolumbija (1.30), Urugvaj – Brazilija (2.00), Peru – Argentina (4.00).

Vrstni red: Argentina 9, Brazilija 7, Kolumbija 5, Urugvaj, Čile in Venezuela po 4, Ekvador (-3) 3, Paragvaj in Peru po 1, Bolivija 0.