Žalujočemu Messiju sožalje izrekel tudi Ronaldo

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi se je z osebnim zapisom poslovil od očeta Jorgeja, ki je v soboto po dolgi bolezni umrl v 68. letu starosti. Razkril je tudi, kako močno je očetova bolezen zaznamovala njegovo nastopanje na letošnjem svetovnem prvenstvu.

Lionel Messi se je danes prvič javno in obširneje odzval na smrt svojega očeta Jorgeja Messija, ki je po dolgi bolezni umrl v Rosariu. Oče je imel v karieri argentinskega zvezdnika posebno mesto: od njegovih nogometnih začetkov je bil njegov spremljevalec, svetovalec in pozneje tudi zastopnik.

Messi je v daljšem zapisu na instagramu opisal njun odnos, obenem pa razkril, kako težko je bilo zanj letošnje svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Očetovo zdravstveno stanje se je namreč izrazito poslabšalo tik pred začetkom turnirja. Jorge je sina kljub temu spodbujal, naj zaigra za Argentino.

»Tako zelo si me prosil, naj igram na zadnjem svetovnem prvenstvu, nekaj dni pred začetkom pa se ti je stanje najbolj poslabšalo,« je zapisal 39-letni Argentinec. Po vsaki tekmi je, kot je dodal, čakal očetovo sporočilo in prav takrat spoznaval, kako resno je njegovo zdravstveno stanje.

Do finala zaradi očeta

Argentina je na letošnjem SP prišla do finala, v katerem je proti Španiji izgubila z 0:1. Messi je očetu pred turnirjem obljubil, da bo reprezentanca poskušala priti tako daleč, da bi si Jorge lahko opomogel in odpotoval na eno od tekem. To se ni zgodilo. Messi je v zapisu priznal, da si je želel osvojiti še en naslov svetovnega prvaka tudi zaradi očeta. »Želel sem ga osvojiti in ga prinesti tebi. Nisem mogel, noge mi niso več dovolile,« je zapisal.

Navijači so na pokopališču El Prado izobesili napise v podporo Messiju. FOTO: Luis Robayo/AFP

Toda po vrnitvi domov mu je oče, kot je razkril Messi, znova dal vedeti, da je bila odločitev za nastop pravilna. Čeprav Argentina ni postala svetovni prvak, je Jorge vztrajal, da je moral njegov sin na prvenstvu igrati. Očetova bolezen je tako zaznamovala turnir, ki bi utegnil biti Messijev zadnji v argentinskem dresu. V svojem zapisu je prvič precej neposredno izrazil tudi dvom o tem, koliko časa bo še igral nogomet. »Ne vem, kaj bom počel brez tebe, ne vem, kako naprej. Jaz sem samo igral nogomet, zdaj pa precej dvomim, da bom to počel še dolgo,« je zapisal.

Oče, prijatelj in zastopnik

Jorge Messi je sina spremljal že od njegovih prvih nogometnih korakov v Rosariu. Messi se je v poslovilnem zapisu spomnil, kako ga je oče po službi vozil na treninge in kako pozneje skorajda ni izpustil njegove tekme. Njegova vloga pa ni ostala omejena na družinsko podporo. Ko je Lionel kot najstnik odšel v Barcelono, je Jorge postal eden ključnih ljudi pri vodenju njegove kariere, pozneje pa tudi njegov dolgoletni zastopnik.

»Bil si oče, prijatelj in zastopnik,« je Messi povzel njun odnos. Očetu je pripisal tudi pomemben vpliv na odločitve, ki so skozi desetletja oblikovale njegovo nogometno pot. Posebej je poudaril, da želi način vzgoje, ki ga je prejel od svojih staršev, prenesti na svoje tri sinove, Thiaga, Matea in Cira. »Neizmerno mi boš manjkal, a vedno boš z menoj, predvsem pri vzgoji mojih otrok,« je zapisal in sporočilo končal z besedami: »Hvala za vse. Ljubim te, oče.«

Ronaldo: Velik objem tebi in tvojim

Na Messijev zapis so se odzvali številni športniki in drugi znani posamezniki. Med njimi je bil tudi njegov dolgoletni nogometni tekmec Cristiano Ronaldo. »Velik objem tebi in tvojim v teh težkih trenutkih, Leo. Veliko moči,« mu je sporočil portugalski nogometaš.

Podporo so Messiju med drugim izrazili tudi ljudje iz njegovega sedanjega in nekdanjega nogometnega okolja, med njimi solastnik Interja Miami David Beckham, nekdanji in sedanji reprezentančni soigralci ter številne športne osebnosti, med njimi Carles Puyol, Thibaut Courtois, Carlos Alcaraz, Ferran Torres, Dani Olmo.