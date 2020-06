Lionel Messi zaradi poškodbe manjkal na treningu

Ljubljana – Lionel Messi si je le teden dni pred nadaljevanjem elitne španske lige lažje poškodoval mečno mišico. Argentinski nogometni zvezdnik je zaradi poškodbe manjkal na današnjem treningu Barcelone, so sporočili iz kluba.



Odgovorni pri katalonskem velikanu so dodali, da gre za preventivni ukrep in da se bo Messi v prihodnjih dneh znova vrnil v moštvo. Nogomet se bo v Španiji po trimesečnem premoru zaradi virusne krize nadaljeval v sredo z drugim polčasom prekinjene tekme drugoligašev Raya Vallecana in Albaceteja.



Elitno špansko ligo bodo spet odprli v četrtek z mestnim derbijem med Sevillo in Betisom, nato pa bodo tekme na sporedu vsak dan. Vodilna Barcelona, ki ima po 27 kolih dve točki naskoka pred drugouvrščenim madridskim Realom in enajst pred tretjeuvrščeno Sevillo, se bo na zelenico prvič podala čez osem dni, ko bodo Messi & Co. gostovali pri Mallorci.