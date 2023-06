Lionel Messi že premika meje nogometa v ZDA

Združene države Amerike je zajela Messimanija, a je do prvega nastopa argentinskega zvezdnika Lionela Messija v dresu Interja iz Miamija še daleč. Po podatkih francoske tiskovne agencije AFP Messi prve tekme za Miami ne bo odigral pred koncem julija, tako da bodo navijači morali počakati še nekaj časa na uradno predstavitev igralca v novem klubu.

Messi je v sredo španskim medijem končno sporočil težko pričakovano novico o svoji prihodnosti po izteku njegove pogodbe s francoskim PSG. Argentinski napadalec se je odločil za igranje onstran velike luže in ne v Savdski Arabiji, kamor so ga vabili z bajno plačo.

Njegova odločitev, da gre v Miami, je sprožila val navdušenja med navijači v ZDA. Toda Messi je v bombastični izjavi dodal, da še nima 100-odstotno sklenjene pogodbe z novim klubom, kar hkrati z obstoječimi obveznostmi do argentinske reprezentance pomeni, da bodo morali biti njegovi navijači v ZDA potrpežljivi, preden bodo lahko uzrli Messija v novem dresu.

Tudi pri finalistu lige NBA Miamiju so zaželeli video dobrodošlico za Lionela Messija. FOTO: Kyle Terada/Usa Today Sports/Reuters

Argentinčeva najava je že sprožila tektonske spremembe. Cene vstopnic za prihajajoče tekme, na katerih bi lahko debitiral, skokovito rastejo, prav tako se je drastično povečala igralčeva globalna baza sledilcev na družbenih omrežjih.

Preden bo zaigral za floridsko zasedbo, Messija čaka še kar nekaj birokratskih opravkov. Messi mora podpisati pogodbo za pridružitev nogometni ligi MLS, kar bi lahko bil dolgotrajen proces glede na edinstveno strukturo in pravila severnoameriške lige.

MLS ima kolektivno pogodbo s tamkajšnjim sindikatom igralcev. Ta zajema plače in omejitve plač, poleg tega pa je v njegovi pogodbi še cela vrsta vprašanj, ki bodo potrebovala pozornost odvetnikov na obeh straneh.

Messijev dogovor naj bi vseboval tudi element delitve prihodkov z Apple TV, ki prek svoje sezonske vstopnice predvaja tekme MLS po vsem svetu, kar je celotnemu postopku dodalo še eno plast kompleksnosti.

Tudi košarkarski navdušenci se veselijo porihoda najboljšega nogometaša na svetu. FOTO: Mike Ehrmann/AFP

Prva tekma 21. julija?

Poleg prvotne objave na družbenih omrežjih Inter Miami ni dal nobene izjave v zvezi s pogodbo, klub pa se ni odzval niti na prošnje za komentar, kar kaže na željo, da pogodbo najprej podpišejo in zapečatijo ter šele nato začnejo odpirati steklenice s penino.

»Veseli nas, da je Lionel Messi izjavil, da se namerava to poletje pridružiti Inter Miamiju in ligi MLS. Čeprav je treba še dokončati formalni dogovor, se veselimo, da bomo lahko pozdravili enega najboljših nogometašev vseh časov v naši ligi,« je bil edini komentar, ki so ga v zvezi z zvezdniškim prihodom poslali iz lige.

Cene vstopnic so se za nekatere tekme dvignile tudi za desetkrat, pri čemer so izjemne cene le redko videne za tekme lige MLS, so za CNN povedali s spletne strani za vstopnice VividSeats.

Štadion v Fort Lauderdaleju, kjer domuje Inter, bo novi dom Lionela Messija. FOTO: Joe Raedle/AFP

Ni jasno, kdaj bo Messi debitiral, a viri so za Athletic povedali, da bi lahko bila njegova prva tekma 21. julija med združenim ameriško-mehiškim ligaškim pokalom, ko se bo Inter Miami meril z mehiško ekipo Cruz Azul. Po podatkih VividSeats je treba za vstopnico od četrtka v povprečju odšteti 1248 dolarjev, kar je desetkrat več v primerjavi s ponedeljkovo ceno 120 dolarjev.

Vstopnica za gostujočo tekmo Interja proti New York Red Bulls, ki bo 26. avgusta, pa po novem stane 983 dolarjev, še v ponedeljek je bila cena za to tekmo postavljena pri 99 dolarjih.