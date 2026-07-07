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Nogomet

Lionel Scaloni pred Egiptom: Takoj bi podpisal finale proti Španiji

Argentinski selektor je izbral tekmeca, ki si ga želi v finalu, a je opozoril, da je pot do zadnjega dejanja na svetovnem prvenstvu v nogometu še dolga.
Argentinski selektor Lionel Scaloni je opozoril na pasti zahtevnega in posebnega svetovnega prvenstva. FOTO: Alejandro Pagni/AFP
Galerija
Argentinski selektor Lionel Scaloni je opozoril na pasti zahtevnega in posebnega svetovnega prvenstva. FOTO: Alejandro Pagni/AFP
G. N.
7. 7. 2026 | 12:25
7. 7. 2026 | 12:46
2:18
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Argentino danes na svetovnem prvenstvu v nogometu danes v Atlanti (18.00) še čaka dvoboj osmine finala proti Egiptu, toda selektor Lionel Scaloni se je že soočil z vprašanji o tem, koga bi najraje videl v finalu. »Finale s Španijo bi takoj podpisal, vendar je do tja še zelo dolga pot. Pred nami je še veliko tekem, tako za nas kot za njih,« je bil uraden na novinarski konferenci. 

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Dosedanji del prvenstva po njegovi oceni potrjuje, kako izenačena je konkurenca. »To ni običajno svetovno prvenstvo. Potovanja, vročina in razmere na igriščih vplivajo na kakovost igre. Nobena reprezentanca doslej ni naredila velike razlike,« je dejal in dodal, da tudi favoriti še niso pokazali vsega.

Lionel Scaloni tudi na tem mundialu navdušuje, kako narekuje minute in vlogo Lionela Messija, s sedmimi goli prvega strelca. FOTO: Paul Childs/Reuters
Lionel Scaloni tudi na tem mundialu navdušuje, kako narekuje minute in vlogo Lionela Messija, s sedmimi goli prvega strelca. FOTO: Paul Childs/Reuters

Francija je strašljiva, toda ...

O argentinski igri je bil jasen, ostati mora zvesta svojemu načinu igre, obenem pa znati zmagovati tudi v zahtevnejših okoliščinah. »Ko ne moreš igrati tako, kot si želiš, moraš zmagovati z borbenostjo, intenzivnostjo, značajem in moštvenim duhom. Tudi to je del nogometa,« je povedal in se dotaknil še prvih favoritov Francozov.

»Pred dnevi se je zdelo, da je Francija strašljiv tekmec. To še vedno je, vendar se je mučila proti Paragvaju. Razmere na prvenstvu pa so drugačne kot na prejšnjih. Igralci, ki so letos igrali ogromno tekem, to občutijo, zato raven igre ni takšna, kot smo je vajeni. Tudi favoriti ne kažejo igre, ki smo jo pričakovali pred prvenstvom. Nobena reprezentanca doslej ni igrala popolnega nogometa,« je prepričan 48-letni Scaloni, svetovni prvak izpred štirih let v Katarju.

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