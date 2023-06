Lionela Messija je prepričal David Beckham, Argentinec gre v ZDA

Kot strela z jasnega je udarila vest o tem, da se je Lionel Messi odločil za nadaljevanje kariere v ZDA. Še najbolj razočarani so v Savdski Arabiji in v Barceloni, kjer so se nadejali prihoda najboljšega nogometaša na svetu. Selitev na Florido h klubu Inter, ki mu predseduje sloviti angleški zvezdnik in eden od lastnikov David Beckham, je odkril novinar francoskega športnega dnevnika L'Equipe Guillem Balague.

Kljub stotinam milijonov evrov vredni ponudbi je 35-letni svetovni prvak (24. t. m. bo dopolnil 36 let) zavrnil Arabce zaradi tega, ker soproga Antonella in on nista želela, da bi trije otroci (Matias, Maria Sol, Rodrigo) odraščali v Savdski Arabiji. Barcelona je potegnila krajšo zaradi slabega denarnega stanja. Uradne potrditve o prestopu k Interju iz Messijevega štaba še ni, a je Lionelov oče Jorge že prej povedal, da se bo sin o svojem novem klubu odločil najkasneje danes.