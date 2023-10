Lionela Messija še nekaj ur loči od osme zmage

Drevi bo v pariškem »Theatre du Chatelet« znano, kdo bo dobitnik najprestižnejšega posamičnega priznanja za najboljšega nogometaša na svetu Zlate žoge. Prvi zmagovalec leta 1956 je bil Anglež Stanley Matthews, rekorder je Argentinec Lionel Messi s sedmimi »žogami«.

V moški konkurenci sta velika favorita Messi in čudežni Norvežan Erling Haaland, medtem ko je med glavnimi kandidatkami španska zvezdnica svetovnega prvenstva Aitana Bonmati.

Lanski zmagovalec je bil francoski zvezdnik alžirskega rodu Karim Benzema.

Mednarodna nogometna zveza in francoski nogometni magazin France Football sta bila med letoma 2010 in 2015 skupna organizatorja, nato je Fifa ustvarila svojo trofejo »The Best«. Drugič v zgodovini izbora bodo upoštevali sezono in ne leto.

Vse drugo, kot osma Zlata žoga za Lionela Messija, bi bilo presenečnje. FOTO: Griffin Zetterberg Usa Today Sports Via Reuters Con

V letošnjem izboru je sodelovalo sto novinarjev iz sto najboljših držav na lestvici Fifa.

To je spremenjena formula v primerjavi s prejšnjimi glasovanji, ko je v moški kategoriji glasovalo do 170 novinarjev, v ženski kategoriji pa je 50 žirantk.

Pri France Football pričakujejo, da bodo te spremembe vnesle več objektivnosti in se osredotočile na posamično odličnost, zaradi česar bo priznanje »Ballon d'O« postalo v svetu nogometa še prestižnejše.