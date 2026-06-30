Livaja po ponočevanju zapustil priprave Hajduka na Bledu

Nogometaši Hajduka v teh dneh opravljajo priprave na Bledu, v sredo pa bo hrvaški prvoligaš odigral pripravljalno tekmo s slovenskim prvakov Celjem. Ob vnovičnem obisku Slovenije – na Bledu se je klub na sezono pripravljal že lani – se je tudi tokrat v medijih znašel napadalec splitskega kluba Marko Livaja, ki ga je klub predčasno poslal domov.

Livaja, ki se je lani zapletel v pretep z varnostnikom v enem izmed blejskih lokalov, kar je klub takrat sicer zanikal, naj bi po poročanju STA tokrat ponočeval skupaj z nekaterimi soigralci. Zaradi tega je prejel kazen trenerskega štaba, s soigralci bi moral teči kazenske kroge. S kaznijo se Livaja ni strinjal in se je sprl s trenerjem, klub pa ga je zato poslal domov.

V klubu so v ponedeljek sporočili, da se Livaja že predčasno vrača v Split. »Odločitev smo sprejeli zaradi kršitve klubskega disciplinskega pravilnika in kršitev pogojev, ki jih je klub določil za čas bivanja na pripravah,« je pisalo v sporočilu za javnost.

Dodali so, da je odločitev sprejeta v dobro kluba in obljubili, da bodo o nadaljnjih ukrepih obvestili javnost. Nekateri hrvaški mediji ob tem poročajo, da se bo klub odrekel 32-letnem napadalcu, HINA pa poroča, da naj bi šlo pri zadnjem dogajanju za poglobitev spora med igralcem in glavnim trenerjem, Urugvajcem Gonzalom Garcio.

Nekdanji reprezentant Hrvaške, ki je med 2018 in 2023 zbral 21 nastopov za reprezentanco, je od prihoda v Hajduk februarja 2021 za splitski klub dosegel 104 zadetke.