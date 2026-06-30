  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Livaja po ponočevanju zapustil priprave Hajduka na Bledu

Nekateri hrvaški mediji ob tem poročajo, da se bo klub odrekel 32-letnem napadalcu, ki je klubu težave povzročal že lani.
Livaja je med 2018 in 2023 zbral 21 nastopov za reprezentanco. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Galerija
Livaja je med 2018 in 2023 zbral 21 nastopov za reprezentanco. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
L. Š., STA
30. 6. 2026 | 09:17
30. 6. 2026 | 09:20
2:04
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Nogometaši Hajduka v teh dneh opravljajo priprave na Bledu, v sredo pa bo hrvaški prvoligaš odigral pripravljalno tekmo s slovenskim prvakov Celjem. Ob vnovičnem obisku Slovenije – na Bledu se je klub na sezono pripravljal že lani – se je tudi tokrat v medijih znašel napadalec splitskega kluba Marko Livaja, ki ga je klub predčasno poslal domov.

image_alt
V Splitu zaušnica za ponos ljubljanskih navijačev in zažgan transparent

Livaja, ki se je lani zapletel v pretep z varnostnikom v enem izmed blejskih lokalov, kar je klub takrat sicer zanikal, naj bi po poročanju STA tokrat ponočeval skupaj z nekaterimi soigralci. Zaradi tega je prejel kazen trenerskega štaba, s soigralci bi moral teči kazenske kroge. S kaznijo se Livaja ni strinjal in se je sprl s trenerjem, klub pa ga je zato poslal domov.

V klubu so v ponedeljek sporočili, da se Livaja že predčasno vrača v Split. »Odločitev smo sprejeli zaradi kršitve klubskega disciplinskega pravilnika in kršitev pogojev, ki jih je klub določil za čas bivanja na pripravah,« je pisalo v sporočilu za javnost.

image_alt
V incident na Bledu vpleteni tudi nogometaši Hajduka

Dodali so, da je odločitev sprejeta v dobro kluba in obljubili, da bodo o nadaljnjih ukrepih obvestili javnost. Nekateri hrvaški mediji ob tem poročajo, da se bo klub odrekel 32-letnem napadalcu, HINA pa poroča, da naj bi šlo pri zadnjem dogajanju za poglobitev spora med igralcem in glavnim trenerjem, Urugvajcem Gonzalom Garcio.

Nekdanji reprezentant Hrvaške, ki je med 2018 in 2023 zbral 21 nastopov za reprezentanco, je od prihoda v Hajduk februarja 2021 za splitski klub dosegel 104 zadetke.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
SP 2026

Enajstmetrovke usodne tudi za Nizozemsko, Maroko v četrtfinalu

Maročani v rednem delu niso unovčili terenske moči, zato je bila tudi četrta tekma šestnajstine finala mundiala odločena šele po koncu izteka rednega dela.
30. 6. 2026 | 08:18
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Paragvaj po podaljšku šokiral Nemčijo, ki je razočarala še tretjič zapored

Nemčija se je hitro spotaknila na zadnjih treh svetovnih prvenstvih. Leta 2018 in 2022 se ni prebila iz skupine, tudi letos je prišla zgolj korak dlje.
30. 6. 2026 | 07:44
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Infantinovo ugajanje Trumpu gre v nos evropskim poslancem

Več kot 50 evropskih poslancev zahteva preiskavo Fifine nagrade za mir, ki jo je prejel predsednik ZDA Donald Trump.
30. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Derbija napadalcev

Vikingi nad frankofonski talent in moč

Drevi v Dallasu favoriti Norvežani, v New Jerseyju Francozi. V ospredju bitke najdražjih in najučinkovitejših napadalcev.
Gorazd Nejedly 30. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Zdrava prehrana

Odpoved jeter in okvara živcev zaradi prehranskih dopolnil

Podatki NIJZ razkrivajo: previsoki odmerki lahko povzročijo poškodbe jeter, glavobol, motnje vida, slabost, izpadanje las in druge okvare telesa.
Pija Kapitanovič 29. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Bruselj ostro proti selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem

Evropska komisija se je odzvala na napoved, da bi Slovenija lahko preselila veleposlaništvo v Jeruzalem.
Peter Žerjavič 29. 6. 2026 | 13:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Košarka

Prezgodnja smrt mladega košarkarja in trenerja

V 31. letu starosti je umrl nekdanji košarkarski igralec, v zadnjih letih pa trener mlajših selekcij pri Cedeviti Olimpiji Tevž Ružič.
29. 6. 2026 | 18:32
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Rusija

Vojna je dosegla ruske bencinske črpalke

Putin zatrjuje, da je bencina v državi dovolj, hkrati pa priznava, da je do njega težko priti.
Boris Čibej 29. 6. 2026 | 16:40
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pri štiridesetih še ni prepozno

Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Lahko bi plačali 250.000 EUR za zdravstvene storitve

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:35
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  140 let inovacij
Vredno branja

Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
29. 6. 2026 | 07:54
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
PDPZ

Pri pokojninskem varčevanju čas pomembnejši od zneska

Čim zgodnejši začetek in s tem daljša doba varčevanja pomenita, da si lahko z nižjimi mesečnimi vplačili oblikujemo pomemben vir prihodkov po upokojitvi.
Marjana Kristan Fazarinc 30. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Nova zakonska obveznost o drugem pokojninskem stebru

Prvič se sistematično spodbuja razprava o dolgoročni finančni varnosti zaposlenih.
Marjana Kristan Fazarinc 30. 6. 2026 | 05:30
Preberite več
Premium
Delov poslovni center  |  Energetika
Opozorila Elesa

Povišati moramo omrežnino ali pa se soočiti z grožnjo španskega razpada sistema

Kljub omrežninski reformi so Eles in pet elektrodistribucijskih podjetij zbrali manj prihodkov.
Nejc Gole 29. 6. 2026 | 11:21
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Matjaž Osvald in Romana Ocvirk

Birokratski postopki dušijo iskanje praktičnih rešitev z uporabniki

Hitro bo treba sprejeti kar nekaj odločitev, pravita predstavnika združenja GIZ distribucije.
Borut Tavčar 29. 6. 2026 | 05:55
Preberite več

Več iz teme

Hajduk SplitHajdukHrvaškanogometpripraveMarko Livaja

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Če ne gre drugače, bodo Pogačarja poizkušali ustaviti s pravili

Pred začetkom dirke po Franciji so prireditelji nekoliko spremenili pravila, s katerimi poskušajo preprečiti prevlado slovenskega šampiona.
Nejc Grilc 30. 6. 2026 | 10:35
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Gorenjska

Na Bledu kazen za sedenje v senci 200 evrov

Priobalni pas med Grajskim kopališčem in Grand hotelom Toplice ni dovoljen za kopanje ali poležavanje.
30. 6. 2026 | 10:34
Preberite več
Video
Razno
Video

Maroko manjša senzacija kot Grčija na euru 2004 (VIDEO)

Enajstmetrovke, veliki preobrati in vse glasnejša vprašanja o favoritih svetovnega prvenstva.
30. 6. 2026 | 10:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vladavina prava

Evropski komisar okrcal Slovenijo: Bruselj pričakuje neodvisen Skok

Pristojni evropski komisar slovenski vladi sporoča, naj ne slabi protikorupcijskega sistema. Javni mediji morajo biti stabilno financirani.
Uroš Esih 30. 6. 2026 | 10:25
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vročinski val

Vročina »udarila« tudi Pošto Slovenije: več odmorov in zadosti pitne vode

Po koncu izrednih vremenskih razmer bo Pošta Slovenije izvajanje univerzalne poštne storitve normalizirala.
30. 6. 2026 | 10:20
Preberite več
Video
Razno
Video

Maroko manjša senzacija kot Grčija na euru 2004 (VIDEO)

Enajstmetrovke, veliki preobrati in vse glasnejša vprašanja o favoritih svetovnega prvenstva.
30. 6. 2026 | 10:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vladavina prava

Evropski komisar okrcal Slovenijo: Bruselj pričakuje neodvisen Skok

Pristojni evropski komisar slovenski vladi sporoča, naj ne slabi protikorupcijskega sistema. Javni mediji morajo biti stabilno financirani.
Uroš Esih 30. 6. 2026 | 10:25
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vročinski val

Vročina »udarila« tudi Pošto Slovenije: več odmorov in zadosti pitne vode

Po koncu izrednih vremenskih razmer bo Pošta Slovenije izvajanje univerzalne poštne storitve normalizirala.
30. 6. 2026 | 10:20
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Koga boste poklicali, ko se vam zalomi?

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
26. 6. 2026 | 08:33
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
29. 6. 2026 | 08:13
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo