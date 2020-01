FOTO:LiVARpool absolutni favorit v dvoboju z Manchester Unitedom

Beckham in Ronaldo le dodatek k nogometni globalizaciji

Alex Ferguson je med letoma 1986 in 2013 osvojil vse, kar se je osvojiti dalo na klopi Manchester Uniteda. FOTO: Reuters



Norvežan bi sprejel enak razplet kot leta 2000 s Slovenijo

Angleški reprezentant Marcus Rashford (na tleh) je sredi tedna staknil novo poškodbo, zato naj bi vodil napad Manchester Uniteda Francoz Anthony Martial (desno). FOTO: Reuters

Roberto Firmino je glavni akter v osrčju napada vodilnega Liverpoola. FOTO: Reuters

Kdor približno pozna področje športnih stav, ve, kaj pomeni razmerje v kvotah 1,35 proti 8,15. Takšno je izhodišče Liverpoola in Manchester Uniteda pred nedeljsko angleško klasiko, pred nogometnim derbijem z najbogatejšo 126-letno zgodovino. Favorit je znan, Liverpool zanesljivo maršira proti svojemu prvemu naslovu angleškega prvaka po davnem letu 1990.Danes kraljuje Angliji in Evropi kolektiv trenerja, v katerem prednjači ofenzivni trojček. Toda navijači s tribune Kop so vrsto let zaman čakali naslednike slovitega rodu iz 80. let prejšnjega stoletja, ki je klavrno končal zgodbo po zgodovinskih tragedijah vin, ko je skupajV začetku 90. let je namreč vzniknila generacija fantov, ki jih je ustvaril legendarni sir, Manchester United je postal absolutni kralj angleškega nogometa, njegov projekt, podprt s pojavom televizije Sky, je bil v resnici pionirsko delo prve nogometne globalizacije.in poznejesta bila le dobrodošla dodatka temu poslovnemu konceptu.Toda tudi sir Alex je le eden; od leta 2013, ko je slavni Škot odšel v zaslužen pokoj z jubilejno 20. angleško lovoriko Uniteda, so "rdeči vragi" prej spominjali na veseljaške fante iz bližnjega puba kot na slavno zasedbo s štadiona Old Trafford. Tudi najbolj zasanjanim sanjačem iz "gledališča sanj", kot se imenuje Unitedov štadion, je jasno, da slovita angleška rivala danes loči kilometrska razlika v kakovosti. Tega dejstva ne spremeni niti podatek, da je bil pravlanskega septembra edini doslej (!), ki je vodilnemu Liverpoolu odščipnil dve točki v angleškem prvenstvu ... Res je, "rdeče" krasi bilanca 20-1-0, nedeljski gostje na štadionu Anfield pa capljajo na 5. mestu lige neverjetnih 27 točk za"Šele dobro smo vstopili v drugo polovico sezone, zato se zavedamo, da nas čaka trnova pot do cilja," je opozoril svoje adute trener Jürgen Klopp in dodal: "Igrali bomo ogromno zahtevnih tekem, prav naslednja bo ena najtežjih, zato nam gotovo ne bo popustila zbranost."Klopp gotovo ve, da je njegova ekipa že igrala proti večini najboljšim v premier league in da je spopad z ManUtd na nek način predzadnja ovira na njegovi poti do naslova prvaka: naslednji derbi z višje uvrščenim klubom ga čaka šele 4. aprila (ManCity), maja bosta sledila še Arsenal in Chelsea, toda v 36. in 37. kolu, ko bi tribuno Kop lahko že zajelo slavje ... Liverpool (61 točk) resda ni razigran kot njegov najbližji zasledovalec Manchester City (47), toda na igrišču deluje racionalno in učinkovito. V nedeljo bo zanimivo spremljati taktični spopad ekip, ki gojita vsaj delno podobno igro na nasprotne napade. Gostujoči trenerbi pri priči sprejel izid 0:0, s kakršnim se je na evropskem prvenstvu leta 2000 razšel tudi s Slovenijo ... Večje skrbi s poškodovanimi igralci ima prav Norvežan, sredi tedna je morda izgubil daleč najboljšega igralca(hrbet).Da gre Liverpoolu v tej sezoni vse kot po maslu, namiguje tudi analiza učinka posegov videotehnologije v ligaške tekme. Liverpool ima danes 14 točk prednosti pred ManCityjem, brez posegov VAR pa bi lestvica izgledala drugače: ManCity in Liverpool po 50, Arsenal 37, Leicester 36, ...