Jan Oblak je branil odlično, a zaradi slabih soigralcev ni navdušil

»Prejemamo veliko golov. Ne branimo dobro,« Diego Simeone po porazu Atletica z Liverpoolom ni iskal izgovorov. Madridčani so na Anfieldu odigrali spodbudno tekmo, toda argentinskega trenerja vse bolj skrbi obramba. Atletico je prejel dva gola proti Liverpoolu, pred tem tri v Bilbau, dva proti Villarrealu in enega v Sevilli. In četudi Jan Oblak brani imenitno, v Liverpoolu se je nekajkrat močno izkazal, ob slabi obrambi preprosto ne more ubraniti toliko strelov.

»Veliko moramo delati. Smo ekipa v nastajanju, če je to komu všeč ali ne. Dobri prvi polčasi ne štejejo veliko, če ni rezultatov,« je poudaril Simeone. Atletico je sicer odlično začel. Julian Alvarez, ki je prvič v tej sezoni lige prvakov začel v začetni enajsterici, je našel Marcosa Llorenteja, ta pa je premagal Alissona. Anfield je za Španca posebno igrišče – na njem je dosegel že pet od svojih desetih golov v ligi prvakov.

Tudi igra Alvareza je mnoge razveselila. Španec je v Atleticu praktično talec, potem ko mu poleti ni uspelo prestopiti k Barceloni. Doslej ni imel prav veliko motivacije za igranje, a himna lige prvakov ga je očitno zbudila. Prednost bi lahko Argentinec celo povišal na 2:0, a mu je to onemogočil Brazilec Alisson v vratih Liverpoola, ki je izjemno posredoval.

Enako velja tudi za Jana Oblaka. Škofjeločan je resda prejel dva zadetka, a oba sta bila preprosto mojstrska. Prvega je, potem ko je kapetan slovenske nogometne reprezentance elegantno ustavil Floriana Wirtza ter Bradleyja Barcolaja, zabil Dominik Szoboszlai. Vratar ni imel nikakršnih možnosti.

Na trinajstih zaporednih tekmah v ligi prvakov je tako že prejel zadetek, od marca 2025 pa mreže v Evropi ni ohranil nedotaknjene.

Simeone je bil kljub porazu zadovoljen z Alvarezom in Cristianom Romerom. »Julian je igral zelo dobro. Ves čas je bil vključen v igro. Tudi Cuti je bil čvrst, močan in odločen,« je dejal Argentinec, ki je pred tekmo dolgo razmišljal, ali naj Alvarez sploh začne. Odločitev je sprejel šele na dan tekme. »Zjutraj sem vstal, se nekaj časa pogovarjal z njim in videl, da je zelo dobro razpoložen. Na srečo sem se odločil zanj, saj je odigral tekmo, kakršno sem pričakoval.«

Liverpool je bil po odmoru nevarnejši, odločilni trenutek pa je pripadel Alexisu Mac Allisterju. Argentinec je v dneh pred tekmo javno izrazil razočaranje, ker mu klub še ni ponudil nove pogodbe, medtem ko sta jo dobila Szoboszlai in Ryan Gravenberch. Odgovoril je na igrišču – z močnim strelom z 20 metrov je premagal Oblaka in odločil tekmo.

Tudi novi Liverpoolov trener Andoni Iraola, ki v mestu Beatlov kot trener Liverpoola še ni izkusil poraza, je priznal, da ga je Simeone s postavitvijo 3-5-2 sprva presenetil. »Za začetek tekme moram del krivde prevzeti nase. Nato smo se prilagodili in bili v drugem polčasu boljša ekipa,« je dejal.

Simeone je na drugi strani poudaril, da Atletico ni igral slabo, a ga znova kaznujejo podrobnosti. »Ekipa je dala vse od sebe. Poraz pa na koncu izbriše vse dobre stvari, ki smo jih naredili.« Prav obramba je, dodaja Simeone, trenutno največja skrb Atletica.

Rezultat tekme tega ni zares izpostavil, tudi zadetka Szoboszlaija in Mac Allisterja sta bila izjemna, a brez Jana Oblaka med vratnicama bi Liverpoolčani zadeli še kakšnega več.