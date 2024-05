Liverpool dobil derbi, za kaj več bi se moral zbuditi prej

Na derbiju 36. kroga angleškega nogometnega prvenstva je Liverpool s 4:2 premagal Tottenham in s tem dva kola pred koncem ohranil matematične možnosti, da osvoji naslov prvaka. A glede na to, kako v zadnjem času igrata Arsenal in Manchester City, ki imata pet oziroma štiri točke prednosti, City tudi tekmo manj, v takšen razplet ne verjame nihče na Otoku.

Chelseaju žal za konec sezone

Je pa Liverpool svojim navijačem na derbiju vendarle pripravil lepe trenutke. V dveh tretjinah tekme je goste iz Londona povsem nadigral, povedel s 4:0, njihovo vodstvo pa bilo glede na priložnosti lahko še dosti višje. Toda po zelo lepem golu Harveyja Elliotta, ki je z 21 metrov žogo poslal pod stičišče vratnice in prečke, in po nekaj menjavah v enajsterici so domači popustili in tekmecem dopustili, da so se približali. Imeli so še dve priložnosti, da bi prišli še bližje, a so ju zapravili.

Harvey Elliott in Liverpoolov trener Jürgen Klopp FOTO: Darren Staples/AFP

Tottenham tako ni izkoristil spodrsljaja Aston Ville, ki je z 0:1 izgubila na gostovanju pri Brightonu, ta je zmagal z golom Joaa Pedra (malo pred tem je zastreljal enajstmetrovko), in po četrtem zaporednem prvenstvenem porazu zanjo v boju za četrto mesto in ligo prvakov s tekmo manj še vedno zaostaja velikih in zdaj že skoraj nedosegljivih sedem točk.

Tottenhamov trener Ange Postecoglou FOTO: Darren Staples/AFP

Da se prvenstvo končuje, je zagotovo žal navijačem Chelseaja. Njihovi ljubljenci v zadnjem času kažejo odlične predstave, tokrat so kar s 5:0 dobili londonski obračun z West Hamom. Dva gola je dosegel Nicolas Jackson, oba je prispeval v drugem polčasu, potem ko je Chelsea že vodil s 3:0.