London

Trener Mikel Arteta je Arsenal ( levo Pierre-Emerick Aubameyang) popeljal v zmagovite tirnice. FOTO: Shaun Botterill/AFP

Kurtić v Bologni

- Ponedeljkov večer prinaša derbi 3. kola angleške premier league. Na Anfieldu se bosta udarila branilec naslova prvaka Liverpool in najuspešnejši londonski klub, ki sta prepričljivo začela sezono, oba sta vpisala po dve zmagi na dveh tekmah.Kdor bo osvojil tri točke, se bo na vrhu lestvice izenačil z Evertonom in Leicesterjem. Slednji je včeraj s 5:2 šokiral Manchester City na Etihadu.V Italiji je na sporedu ena tekma, Bologna bo gostila Parmo z. Oba sta v prvem kolu izgubila.Na lestvici serie A imajo po šest točk Napoli, Milan in Verona. Prvak Juventus je sinoči pri Romi iztržil zgolj točko.