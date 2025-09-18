Liverpool mojster drame, kaj šele bo, ko se bo razigral (VIDEO)

V nadaljevanju preberite:

Ko ekipa zmaga v izdihljajih tekme, je to sreča. Ko na takšen način zmaga dvakrat, je naključje. Ko ji to uspe petkrat zapored, je pravilo. Največji poletni zapravljivec Liverpool je premagal Atletico Madrid z golom kapetana Virgila van Dijka z glavo v 93. minuti in uspešno odprl sezono v ligi prvakov. Kaj šele bo, ko se bodo drage okrepitve vklopile v moštvo Arneja Slota? Atletico? Bil je konkurenčen na Anfieldu, toda edini Slovenec med elito Jan Oblak ni mogel preprečiti poraza na svoji 500. tekmi za Atlete.

»Ne gre samo za mentaliteto, to potrjuje tudi našo dobro telesno pripravljenost, na koncu vedno imamo moči za še en napad,« je bil zadovoljen Slot, ki pa bi si v prihodnje vendarle želel prihraniti nekaj živcev. »Vem, da je za medije to najbolj zanimivo, a takšna tekma ne bi smela biti odločena na koncu. Pri 2:1 smo imeli veliko priložnosti za tretji gol. Morali bomo najti način, kako priti do zmag prej,« pravi Nizozemec, za katerega bo naslednja tekma težko manj stresna, na Anfield namreč prihaja mestni tekmec Everton.

