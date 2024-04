Liverpool na vrh z rekordom, na Stamford Bridgeu triler v sodnikovem dodatku

Liverpool je le za 24 ur prepustil Arsenalu vrh lestvice v premier league. Z zmago proti zadnjeuvrščenemu Sheffield United s 3:1 so se rdeči znova zavihteli na prvo mesto lestvice. Zadnjo tekmo k31.kola sta igrala Chelsea in Manchester United. Londončani so trilerju v izdihljajih prišli do zmage s 4:3.

Liverpool, neporažen na zadnjih 28 domačih ligaških tekmah, se je mučil, kljub hitremu vodstvu v 17. minuti, ko je zadel Darwin Nunez. Conor Bradley je z avtogolom goste pripeljal na 1:1, zmago domačim pa sta zagotovila z redko videnim projektilom z roba kazenskega prostora Alexis Mac Allister v 76. in Cody Gakpo v 90. minuti.

Liverpool je s 83,1 odsotno posestjo žoge postavil še en rekord v premier league, v dobi trenerja Pepa Guaridole, ki je s svojimi moštvi vselej prevaldoval v tej prvini igre, res edinstvenega.

Čudež na Stamford Bridgeu je zrežiral Carlton Palmer, ki je v sodnikovem dodatku v 110. minuti in 111. minuti Chelseajev poraz spremenil v zmago. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Triler na Stamford Bridgeu

Najrazburljivejšo tekmo s trelerjem xs sedmimi goli in preobratom v zadnjih minutah sta uprizorila velikana na Stamford Brdigeu. Chelsea je premagalia Manchester United s 4:3. Prvi polčas se je končal z 2:2, potem ko sta za Londončane zadela Conor Gallagher v četrti in Cole Palmer v 19. minuti z 11-m, rdeče vrage pa sta v igro vrnila Alejandro Garnacho v 34. in Bruno Fernandes v 39. minuti. Argentinec Garnacho je v 67. minuti United popeljal v vodstvo.

Ko je kazalo, da bodo gosti odnesli vse tri točke, pomembne v boju za mesta za preboj v ligo prvakov, pa so globoko v sodniškem dodatku nogometaši Chelseaja pripravili preobrat. Najprej je v deseti minuti dodatka Palmer izkoristil še drugo najstrožjo kazen na tekmi, minuto pozneje pa je zadel še iz igre za končnih 4:3.

S 16 goli zdaj na strelski lestvici zaostaja le za Erlingom Haalandom iz Manchester Cityja (18), po 16-krat so sicer zadeli še Ollie Watkins iz Aston Ville, Mohamed Salah iz Liverpoola ter Dominic Solanke iz Bournemoutha.

V torek sta Newcastle in Everton igrala 1:1, Nottingham Forest je s 3:1 odpravil Fulham, Bournemouth pa Crystal Palace z 1:0. Tekmi Burnley - Wolverhampton in West Ham - Tottenham sta se končali z 1:1.

V sredo je Asrenal z 2:0 odpravil Luton, Manchester City Aston villo s 4:1, Brentford in Brighton pa sta se razšla z 0:0.

Na vrhu lestvice ima Liverpool 70 točk, sledi Arsenal z 68 točkami, tretji je Manchester City s 67. United ostaja šesti z 48 točkami, za devet točk zaostaja za petim Tottenhamom, za 11 pa za četrto Aston Villo. Chelsea je deseti.