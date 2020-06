Liverpool načrtuje proslavo naslova prvaka že na prvi tekmi v mestu

Trener Jürgen Klopp se zaveda moči, ki jo dajejo nogometašev navijači na tribunah. FOTO: Phil Noble/Reuters



Naslov državnega prvaka čaka že 30 let

Pred časom so se pojavile vesti, da policija zaradi varnostnih razlogov ob pandemiji novega koronavirusa nogometašemne bo dovolila tekem na svojem štadionu, vse dokler ne osvoji pričakovanega naslova. A danes so si varovancioddahnili, saj bodo lahko že prvo tekmo, mestni derbi proti, odigrali v Liverpoolu. Ne sicer na svojem Anfieldu, kjer bodo lahko igrali naslednje tekme, ampak na Evertonovem Goodison Parku.Za to jim je dala dovoljenje posebna komisija, ki ji je predsedovala podžupanja in mestna svetnica, v njej pa so bili poleg predstavnikov mestnih oblasti še policisti, gasilci in predstavniki navijačev obeh liverpoolskih klubov.Za mesto obračuna med Liverpoolom in Evertonom oziroma, se je nekaj časa omenjal Southampton, saj so mnogi menili, da bi v Liverpoolu morebitno slavje ob naslovu prvaka povečalo število okužb z novim koronavirusom, čeprav bo tekma odigrana brez gledalcev. Ti se naj bi družili v okolici stadiona in v mestnem središču.»Prepričani smo, da bomo podporniki klubov spoštovali varnostne nasvete o izogibanju obiska stadionov. Večjih skupinskih proslavljanj ne bo,« so v skupni izjavi zapisali navijači obeh klubov. Kluba zdaj potrebujeta le še varnostni certifikat licenčnega odbora, a to naj bi bila le formalnost.Liverpool nalahko pa ga osvoji že na derbiju prvega kroga po premoru zaradi epidemije novega koronavirusa. Za slavje mora Everton premagati,pa mora izgubiti proti