Liverpool nima časa za proslavo naslova svetovnega prvaka (VIDEO)

Klopp prečrtal le enega od izzivov v svoji beležki



Mount Everest za navijače Liverpoola nižji kot 978 metrov

Brazilce sta ustavila rojaka: napadalec Firmino in vratar Alisson. FOTO: Reuters



Klopp mora preživeti 30 dni

Angleški junak je postal – Brazilec Firmino. Na Flamengo ga ne veže nič: v Braziliji je opozarjal nase v majici Figueirenseja iz Santa Catarine na jugu države – dobrih 1000 km od Ria de Janeira –, pozneje ga je pot vodila prek Hoffenheima v Liverpool. FOTO: AFP

Južnoameričani zaman želeli skalp zmagovalca Uefine lige prvakov.

Liverpool nima časa za proslavo krstnega naslova svetovnega prvaka.

Pred moštvom Jürgna Kloppa sta dva derbija v manj kot tedni dni!

Kaj preostane, potem ko je zmago v finalu lige prvakov nadgradil z naslovom svetovnega prvaka na klubskem mundialu? Odgovor je znan: ogromno. Trenerbo dobil za podvig v Katarju primerno nagrado: silovit ritem močnih tekem v naslednjih 30 dneh.Brazilski prvak je upravičil pričakovanja rojakov iz Ria de Janeira, Liverpool se je moral močno potruditi za svoj prvi naslov najboljšega na svetu.je izvajal več kotov (7:5) in prostih strelov (24:22) ter imel večjo posest žoge (52:48), toda prestižna lovoriko in ček Fife zasta zasluženo romala na Otok.Angleški junak je postal – Brazilec. Slednji se je iskreno veselil gola v 99. minuti tekme, ki je rdečim zadostoval za minimalno zmago po podaljšku. Na Flamengo ga ne veže nič: v Braziliji je opozarjal nase v majiciiz Santa Catarine na jugu države – dobrih–, pozneje ga je pot vodila prekv Liverpool. Angleži so sprejeli lovoriko kot otroci prvo igračo, toda njihov trener Jürgen Klopp je prečrtal le enega od izzivov v svoji beležki. V nogometu je najpomembnejša vsaka naslednja tekma …»Nahajamo se v strahovitem ritmu tekem, toda fantje so pripravljeni tudi na to, čeprav smo načeti zavoljo poškodb. Vedo, da bi v nasprotnem primeru – če ne bi bili v Dohi – igrali tekmo angleškega prvenstva, torej enako kotin drugi. Ključno je, da si povrnemo moči po napornem potovanju in stopimo spočiti že iz letala za Liverpool,« je ocenil Klopp.Zadnji podvig Liverpoola je prinesel klubu tretjo lovoriko v šestih mesecih, potem ko so rdeči ozaljšali zmagoslavje v ligi prvakov z zmago v Uefinem. »Leto 2019 je bilo izjemno. Toda, saj veste, kako je v tem športu: ne smemo se zadovoljiti z doslej opravljenim. Moramo ohraniti zbranost, pred nami so novi izzivi, naša lakota po osvajanju lovorik pa ni nič manjša kot prej,« je zatrdil branilec, ki ve, kaj se nahaja pred klubom. Šele zdaj se začenja zares za Liverpool! Rdeči so junija osvojili nogometni, konec tedna splezali še na 8848 m visoki nogometni, toda njihova največja želja zadnjih tridesetih let se skriva drugje: uspešen boj za, z 978 metri najvišjo goro Anglije … Potem ko je Liverpool odbil– ta ostaja pri zadnji lovoriki iz leta 2012 –, je pred rdečimi srdita bitka za naslov najboljšega v premier league. Konec tedna jim je naredil uslugo prav njihov največji tekmec Manchester City, ki je zanesljivo premagal Leicester in ohranil prednost 10 točk Liverpoola pred drugouvrščenim.Če bi Klopp »preživel« naslednjih 30 dni, bi se povsem približal vrnitvi angleške trofeje na tribuno Kop po davni sezoni 1989/90. Ta bi bila za navijače Liverpoola seveda pomembnejša od letošnjih podvigov v Madridu in Dohi.Mane, Firmino in Salah bodo morali zabiti kakšen gol še v tem angleškem tednu, tako natrpan urnik tekem poznajo na Otoku – tekme bodo igrali 26., 27., 28. in 29. decembra ter 1. in 2. januarja – in tako velik izziv je pred Liverpoolom. Četrtkovo gostovanje v Leicestru in nato nedeljski derbi z odličnim Wolverhamptonom bosta odgovorila na več vprašanj, še »zgovornejši« bo januar: ogrevanju z neugodnim Sheffieldom bo sledil mestni derbi z Ancelottijevim Evertonom (5. 1.), nato obisk Tottenhama (11. 1.) in angleška klasika z Manchester Unitedom (19. 1.).