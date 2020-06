Liverpool – nocoj konec dolge nočne more?

Liverpool - Če ne bi bilo zloveščega virusa, bi bili zdaj sredi nogometnega eura, na pladnju bi bile tekme odločitev v skupinskem delu tekmovanja in tako odštevanje do prestižnih izločilnih bojev. Toda zgodba pomladi/poletja 2020 je drugačna, saj zaradi dolge prekinitve ni še konca niti nacionalnih ligaških tekmovanj.



Res pa je, da je ponekod naslov prvaka že oddan in tako je najbrž že nekaj časa tudi v Angliji. Toda privrženci Liverpoola, ki jih je veliko tudi pri nas, so v zadnjih treh desetletjih doživeli že toliko bolečin, da navzlic izjemni prednosti 23 točk na vrhu lestvice nočejo še prezgodnjega slavja. Vendar pa bi po novi odlični predstavi svojega moštva, v sredo zvečer proti Crystal Palacu (4:0), le še čudež nogometaše trenerja Jürgna Kloppa lahko ustavil v pohodu k 19. šampionski lovoriki na Otoku. Veliko slavje bi tako lahko sledilo nocoj, saj če Manchester City ne bo zmagal pri Chelseaju (21.15), bo ostal tudi brez teoretičnih možnosti za naslov. V Liverpoolu pa bi tako prekinili mučno čakanje od zadnje sezone na vrhu – 1989/90!



»Predstava proti Crystal Palacu je Liverpool še bolj približala cilj 30 let dolgega križarjenja,« so zapisali v Telegraphu, v Independentu, prav tako časniku iz palete otoškega resnega tiska, pa so poudarili: »Nogometaši Liverpoola so na slehernem koščku igrišča garali kot pravi prvaki!«