Nogomet

Trener Liverpoola se ne slepi: To bi bilo pogubno

Trener Liverpoola Arne Slot se še ni sprijaznil z izgubljenimi točkami proti Manchester Cityju, zaveda se, da mu teče voda v grlo.
Za Liverpool se sezona ne odvija po načrtih. Foto Phil Noble/Reuters
Za Liverpool se sezona ne odvija po načrtih. Foto Phil Noble/Reuters
N. Gr.
11. 2. 2026 | 05:20
2:11
A+A-

Nogometaši Liverpoola se krčevito borijo za mesta, ki vodijo v ligo prvakov, s čimer bi vsaj deloma rešili zelo slabo sezono. Proti Manchester Cityju so bili na pragu velike zmage, preden je izbrancem Pepa Guardiole uspel popoln zasuk v zadnjih minutah in zmaga z 2:1. Za nameček je Liverpool ostal še brez strelca edinega gola Dominika Szoboszlaija, ki je prejel rdeči karton, ko je poskušal zaustaviti Erlinga Haalanda.

image_alt
Benjamin Šeško še naprej le opazuje zlate roke Michaela Carricka

»Sedem minut pred koncem tekme smo bili le šest točk za Cityjem, zdaj zaostajamo enajst. To je nesprejemljivo, do konca sezone bomo morali odigrati praktično popolno, če se želimo uvrstiti na mesta, ki vodijo v ligo prvakov. Šele tako bi bila sezona vsaj sprejemljiva, brez lige prvakov pa to zagotovo ne bo,« se nizozemski strateg zaveda, da bo neuspeh bržkone plačal s svojo službo.

Brez denarja, ki ga prinaša uvrstitev v elitno evropsko klubsko tekmovanje, bo Liverpool poleti zelo težko okrepil moštvo. »Za nas bi bilo to pogubno, brez tega denarja na tržnici ne bomo mogli sodelovati. Ko sem prišel v klub, smo lahko pripeljali le Federica Chieso, saj je Liverpool sezono pred tem igral v evropski ligi. Na finance kluba bo imelo to zelo velik negativen vpliv,« Slot opozarja na dolgoročne posledice na domačih zelenicah zelo slabe sezone.

Pred začetkom 26. kola je bil Liverpool na 6. mestu, pet točk za trenutno četrtim Manchester Unitedom in štiri za Chelseajem. Danes zvečer (21.15) gostujejo na štadionu luči pri Sunderlandu, ki je po dobrem začetku sezone nekoliko padel v formi, minuli konec tedna jih je s 3:0 odpravil Arsenal.

liga prvakovLiverpoolManchester Citypremier leagueArne SlotAnglijaangleško prvenstvoprestopni rokfinance

