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Nogomet

Liverpool spet zadel dvakrat, a ostaja brez prve zmage v sezoni

Slovenca Jaka Bijol in Benjamin Šeško bosta na delu jutri, danes pa so bili v prvem planu Reds, ki niso uspeli premagati Nottingham Foresta.
Nogometaši Liverpoola so vnovič zadeli dvakrat, a iztržili le točko. FOTO: Oli Scarff/AFP
Galerija
Nogometaši Liverpoola so vnovič zadeli dvakrat, a iztržili le točko. FOTO: Oli Scarff/AFP
M. Ru.
29. 8. 2026 | 15:52
1:54
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Nogometaši Liverpoola so v angleškem prvenstvu na Anfieldu remizirali z Nottingham Forestom z 2:2. Gostitelji so morali dvakrat loviti zaostanek, točko pa jim je v končnici zagotovil Victor Muñoz. Reds so tako na drugi tekmi sezone v premier ligi vknjižili še drugi remi, četudi so na obeh tekmah zadeli po dvakrat. 

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Tudi baskovski strateg Andoni Iraola na klopi Liverpoola tako ostaja brez prve ligaške zmage. Nottingham je povedel v 24. minuti, ko je po hitri akciji z natančnim strelom z 20 metrov zadel Dan Ndoye. Liverpool je imel v prvem polčasu precej težav predvsem v obrambi, zadetek Floriana Wirtza za izenačenje pa je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen.

Gostitelji so izenačili v 60. minuti. Cody Gakpo je poslal žogo pred vrata, Alexander Isak pa je na oddaljeni vratnici dosegel zadetek. Nottingham je deset minut pozneje znova povedel, potem ko je Alisson v kazenskem prostoru podrl Neca Williamsa, enajstmetrovko pa je izkoristil Morgan Gibbs-White.

Liverpool se je porazu izognil v končnici. Munoz je prodrl v kazenski prostor in z močnim strelom od prečke zadel za končnih 2:2. Ob 18.30 nas čaka zelo zanimiva tekma med Newcastle Unitedom in Tottenhamom, Benjamin Šeško (Manchester United) in Jaka Bijol (Leeds United) pa bosta na delu jutri. 

 

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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