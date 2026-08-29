Liverpool spet zadel dvakrat, a ostaja brez prve zmage v sezoni

Nogometaši Liverpoola so v angleškem prvenstvu na Anfieldu remizirali z Nottingham Forestom z 2:2. Gostitelji so morali dvakrat loviti zaostanek, točko pa jim je v končnici zagotovil Victor Muñoz. Reds so tako na drugi tekmi sezone v premier ligi vknjižili še drugi remi, četudi so na obeh tekmah zadeli po dvakrat.

Tudi baskovski strateg Andoni Iraola na klopi Liverpoola tako ostaja brez prve ligaške zmage. Nottingham je povedel v 24. minuti, ko je po hitri akciji z natančnim strelom z 20 metrov zadel Dan Ndoye. Liverpool je imel v prvem polčasu precej težav predvsem v obrambi, zadetek Floriana Wirtza za izenačenje pa je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen.

Gostitelji so izenačili v 60. minuti. Cody Gakpo je poslal žogo pred vrata, Alexander Isak pa je na oddaljeni vratnici dosegel zadetek. Nottingham je deset minut pozneje znova povedel, potem ko je Alisson v kazenskem prostoru podrl Neca Williamsa, enajstmetrovko pa je izkoristil Morgan Gibbs-White.

Liverpool se je porazu izognil v končnici. Munoz je prodrl v kazenski prostor in z močnim strelom od prečke zadel za končnih 2:2. Ob 18.30 nas čaka zelo zanimiva tekma med Newcastle Unitedom in Tottenhamom, Benjamin Šeško (Manchester United) in Jaka Bijol (Leeds United) pa bosta na delu jutri.