Liverpool tik pred novo prestopno bombo: v igri 140 milijonov evrov

Liverpool je tik pred enim največjih poslov letošnjega prestopnega roka. Angleži so po dolgotrajnih pogajanjih dosegli načelni dogovor s Paris Saint-Germainom za prestop Bradleyja Barcole, celoten posel pa bi lahko bil vreden približno 140 milijonov evrov.

Redsi naj bi za 23-letnega francoskega reprezentanta odšteli nekaj več kot 120 milijonov evrov, preostanek zneska bi predstavljali bonusi. Čeprav posel še ni povsem sklenjen, naj bi bil po velikem preboju v pogajanjih Barcolov prestop na Anfield uradno potrjen še pred torkovim zaključkom prestopnega roka.

PSG vendarle znižal zahteve

Pogajanja so se vlekla skozi večji del poletja. Barcola je bil ves čas ena glavnih Liverpoolovih želja, toda PSG je zanj sprva zahteval približno 170 milijonov evrov, kar je bilo za Angleže občutno preveč. Parižani so zdaj vendarle nekoliko znižali svoje zahteve. Če bo posel sklenjen pod trenutno dogovorjenimi pogoji, bi Barcola postal drugi najdražji nogometaš v zgodovini Liverpoola, takoj za Alexandrom Isakom, za katerega so Redsi odšteli približno 145 milijonov evrov.

Barcola je medtem že julija dal vedeti, da si želi selitve na Anfield, potem ko ga je vodstvo Liverpoola prepričalo s predstavljenim projektom. Francoz ima s Parižani pogodbo do leta 2028, vendar je klubu sporočil, da je ne namerava podaljšati.

Tudi njegov položaj v Parizu je v zadnjih tednih postajal vse bolj negotov. Barcole ni bilo v kadru za francoski superpokal proti Lensu, manjkal pa je tudi ob uvodu nove prvenstvene sezone proti Rennesu. Trener Luis Enrique je že pred tem dal jasno vedeti, da želi računati predvsem na igralce, ki so povsem predani njegovemu projektu.

V največjih tekmah izgubil mesto

Barcola je v Pariz prišel leta 2023 iz Lyona za 45 milijonov evrov in imel pomembno vlogo pri uspehih PSG. Toda na največjih tekmah minule sezone je Enrique v napadu pogosteje zaupal trojici Desire Doue, Ousmane Dembele in Hviča Kvarachelia, zato je Francoz začel vse resneje razmišljati o svoji prihodnosti.

Poleti se je njegov položaj še dodatno zapletel. PSG je napad okrepil s Ferranom Torresom, Maghnesom Akliouchejem in Mikom Godtsom, s čimer so se Barcolove možnosti za redno mesto v začetni enajsterici še zmanjšale.

Liverpool še ni končal

Liverpoolovega dela na prestopni tržnici s tem morda še ne bo konec. Po odhodu Mohameda Salaha klub še vedno išče dolgoročno rešitev na desnem krilu. Za Yankubo Minteh​a je Brighton že zavrnil dve ponudbi, Redsi pa so preverjali tudi možnosti za prihod Ismaile Sarra iz Crystal Palacea.

Pri tem je zanimivo, da Barcola večino tekem za PSG odigra na levi strani napada, kjer ima Liverpool že precejšnjo konkurenco. Če bodo Angleži pred koncem prestopnega roka pripeljali še enega krilnega nogometaša, bi se lahko odprlo tudi vprašanje prihodnosti Codyja Gakpa, za katerega naj bi zanimanje kazala predvsem Tottenham in Manchester City.