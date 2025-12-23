Liverpoolova rekordna okrepitev prestala operacijo

Angleški nogometni prvoligaš Liverpool, ki brani naslov prvaka, bo dlje časa brez švedskega napadalca Alexandra Isaka. Ta si je ob zadetku na sobotni prvenstveni tekmi pri Tottenhamu (2:1) poškodoval gleženj.

V nedeljo je magnetna resonanca potrdila, da gre za zlom gležnja in sledila je operacija v ponedeljek. »Alexander Isak je uspešno prestal operacijo gležnja in zloma fibule,« so med drugim zapisali pri Liverpoolu, kjer pa niso razkrili natančne dolžine rehabilitacije.

Rdeči so napadalca v tej sezoni pripeljali iz Newcastla za 145 milijonov evrov. Liverpool je trenutno peti v angleški ligi, Isak pa je doslej dosegel zgolj dva ligaška zadetka na desetih nastopih.