Liverpoolu uhaja še en steber obrambe – znova brez odškodnine

Liverpoolovo poletje bi lahko postalo še precej bolj boleče. Ibrahima Konate naj bi po koncu aktualne sezone zapustil Anfield, saj pogovori o podaljšanju pogodbe niso prinesli dogovora. Francoskemu branilcu se pogodba izteka prihodnji mesec, kar pomeni, da lahko odide kot prost igralec. Za Liverpool bi bil to velik športni in finančni udarec: izgubil bi namreč enega najmočnejših členov zadnje vrste, ne da bi zanj prejel odškodnino.

Od optimizma do slovesa

Zgodba je še pred nekaj tedni delovala precej drugače. Konate je aprila javno namigoval, da bi lahko ostal na Anfieldu. »Moja prihodnost? Veliko se govori, toda s klubom se že dolgo pogovarjamo in blizu smo dogovora,« je takrat dejal francoski reprezentant. Dodal je, da si je vedno želel ostati in da verjame, da obstaja velika možnost, da bo tudi prihodnjo sezono igral za Liverpool.

Ibrahima Konate bo pred morebitnim poletnim prestopom s Francijo nastopil tudi na svetovnem prvenstvu. FOTO: Lee Smith/Reuters

Zdaj naj bi se ta optimizem razblinil. Pogovori so se vlekli več mesecev, skupnega jezika pa očitno ni bilo. Konate je v Liverpool prišel leta 2021 iz Leipziga, ko so rdeči zanj plačali približno 41 milijonov evrov, in v petih sezonah postal pomemben del obrambe, čeprav so ga občasno ustavljale poškodbe in nihanja v formi.

V najboljših obdobjih je ob Virgilu van Dijku ponujal hitrost, moč in agresivnost, ki jih v modernem nogometu ni lahko nadomestiti. Pri 27 letih je pravzaprav v najboljših nogometnih letih, zato je možnost brezplačnega odhoda za Liverpool še toliko bolj neprijetna. V normalnih okoliščinah bi bil namreč takšen branilec na trgu vreden več več deset milijonov evrov.

PSG čaka v ozadju

Kam bi lahko odšel Konate? Najbolj logična povezava se ponuja kar sama. Liverpoolov branilec je rojen v francoski prestolnici, zato ni presenetljivo, da se ob njegovem imenu omenja prav Paris Saint-Germain. Francoski prvak išče igralce, ki lahko še dodatno dvignejo raven že tako močne ekipe, prihod prostega igralca takšnega profila pa bi bil zelo privlačna priložnost.

Med zainteresiranimi naj bi bil tudi Chelsea, ki že nekaj let išče stabilnejšo obrambno os. V zadnjem obdobju pa se je Konateja povezovalo tudi z Real Madridom, predvsem zato, ker ima kraljevi klub poseben privlak za igralce brez odškodnine. Madridčani se pomena takšnih priložnosti dobro zavedajo, dodatna širina v obrambi pa jim prav tako ne bi škodila.

Za Liverpool je težava širša od enega igralca. Arne Slot vstopa v poletje, v katerem mora moštvo osvežiti, ne da bi pri tem izgubil preveč nosilcev. Če Konate res odide, bo moral klub hitro poiskati zamenjavo, položaj pa dodatno zapletajo poškodbe nekaterih mlajših obrambnih okrepitev in negotovost okoli širine kadra. V ozadju ostaja tudi neprijetno vprašanje: kako se je Liverpool znova znašel v položaju, da lahko eden njegovih najpomembnejših branilcev odide zastonj?