FOTO:Ljubica ga je dala na čevelj, bil je brez seksa, živčen je Arsenal vodil v brezno, zato ga je dal na čevelj

London

Bela čarovnica

Wrightova je želela s trenerjem resno zvezo, ne le seksa. FOTO: instagram

Arsenalov trener tudi zaradi katastrofalnih rezultatov topničarjev ni imel veselega obraza. FOTO: Reuters

Dober bečer

Bask jo je nizkotno obtožil, da je čarovnica in kriva za njegov odpust pri londonskem klubu. FOTO: instagram

Žogobrc v postelji

Ljubica na skrivaj

Nič čudnega, da je Sacha Unaiju padla v oči. FOTO: instagram

Obisk v Baskiji

Lastnica frizerskega in lepotilnega salona Španca brez moškega poguma ne želi več videti. FOTO: instagram

- Da v Angliji velik denar nogometašem in trenerjem zamegli stvarne stvari v življenju in menijo, da nekaj pomenijo le zaradi polne denarnice in bančnega računa, ne pa zaradi vrlin in tistega, kar je v glavi, priča tudi zgodba baskovskega strokovnjakaNazadnje je vodil ekipo Arsenala, a so ga novembra zaradi katastrofalnega niza izidov, sedmih tekem brez zmage, odpustili, pred tem je na celini treniral Valencio, moskovski Spartak, Sevillo in Paris Saint-Germain. Ker je ločenec, razburljivo družbeno in nočno življenje v prestolnici Združenega kraljestva pa ima polno pasti za samske, se je tudi sam znašel v ognju ljubezni in seksa.A nekdanji Emeryjevi partnericije ostalo toliko slabega okusa in razočaranja po lažnivem Basku, pravi sramoti za svoje pokončno baskovsko ljudstvo, da je zdaj s svojo zgodbo stopila na plano. In že bistvo njene pripovedi pove vse o nizki moralni drži in moškemu pogumu Španca. Kar je izrekel Wrightovi je namreč najnižji možni udarec za žensko videnje razrušenega ljubezenskega razmerja.Emery je Sacho označil za belo čarovnico, kajti ona je kriva, da je Arsenal igral slabo in da so ga na koncu novembra tudi odpustili z mesta trenerja. Navrgel ji je, da mu je prinesla nesrečo.»Od dneva, ko sva se razšla, je Arsenal začel izgubljati. Bil sem pod takšnim stresom, da moja glava ni bila na pravem mestu. In to vse od tedaj, ko sva se ločila,« je Emery, maja leta 2018 je bil po maratonski dobipripeljan kot Arsenalov rešitelj, za vso nesrečo obtožil svojo (kar precej) boljšo polovico. Bask je sicer v svoji prvi sezoni nanizal zmagoviti niz enajstih tekem, 22 brez poraza, in prišel v finale evropske lige, a uvod v letošnjo je bila druga pesem.Tudi njuno viharno, dveletno razmerje in pogosti prepiri so ob razhodu prispevali h katastrofalnemu nizu slabih izidov londonskih topničarjev. »Zaupala sem Emeryju in res sem verjela, da se bova poročila in nekoč imela otroke,« je pripoved o 48-letnem trenerju odprla 35-letna Sacha Wright. »Menila sem, da je džentlman in resnični družinski človek. A na koncu sem dojela, da ni bil pripravljen na resno zvezo,« je dodala.»Spoznala sva se sicer poleti 2018, padel je pogovor, a sama nisem vedela, kdo je, kajti ne spremljam nogometa. Rekel mi je, da dela v športni industriji, za svojo slabo angleščino pa je dodal, da se je pravkar preselil v London.«No, Emery je bil deležen številnih hudomušnih opazk, saj je znal denimo v angleškem jeziku namesto »Dober večer« reči »Dober bečer.« Emery je Wrightovo povabil na večerni zmenek, a ni želel na kraj, ki bi bil preveč obiskan in bi ga morebiti prepoznali.»Povabil me je v svoje stanovanje, a na to absolutno nisem pristala. Srečala sva se v italijanski restavraciji, ko pa je prišel, sem doumela, da mora biti nekdo pomemben, saj so restavracijo že zapirali, a zaradi njega podaljšali deliovni čas. Zaradi slabe angleščine je pogosto prekinjal pogovor in šel besede preverjati na prevodni google na prenosnem telefonu.A od trenutka, ko sva se srečala, se mi je zdel privlačen. Lepo se je oblačil in bil tudi videti resnično prijazen človek. Šalil se je, da bi lahko bila njegova učiteljica angleščine.«Trener in lastnica frizerskega in lepotilnega salona v Londonu sta se redno dobivala v elitni argentinski restavraciji Gaucho, kje sta do enih zjutraj pila šampanjec. Seveda ob uživanju argentinskih zrezkov. Ko sta prišla v njegovo elitno stavovanje, pa je na dan planila trenerjeva obsedenost z nogometom.»Tekme je gledal celo takrat, ko sva ležala v postelji. Zjutraj in zvečer, hkrati je eno tekmo gledal na prenosnem računalniku, drugo na tabličnem. Vseskozi je tudi preverjal rezultate. Vse to me je motilo, a to je bila njegova rutina in sem jo sprejela.«Sacha Wright je Unaija prvič na čevelj dala lanskega septembra, dva meseca preden so ga načevljali tudi pri Arsenalu. A ga je nazaj vzela decembra. »Na začeku je bil do mene zelo premišljen. Ni mi kupoval darila ali me peljal po nakupih, a tega tudi nisem pričakovala, saj sem imela lastne finance. Sva pa imela nekaj resnično lepih koncev tednov in počitnic v tujini.Ko je Arsenal igral slabo, pa se mi je dostikrat potožil, da je pod velikim pritiskom in stresom. A mene je frustrirala tajna narava najine zveze. Nikoli nisem spoznala njegove družine, prijateljev ali koga iz Arsenalovega tabora. Če sva v restavraciji naletela na koga, ki ga je poznal, me nikoli ni predstavil kot svojo dekle. Če pa je kdo s telefonom želel posneti fotografijo, je postal razburjen.Pogosto je bil, ko sva vstopala v restavracijo, na živčnih trnih, namreč, da ga ne bi kdo prepoznal. A ko sva bila notri, se je sprostil in me začel objemati in poljubljati,« pravi Sacha Wright.Lani poleti ji je prijatelj pokazal časopisni članek, v katerem je pisalo, da sta Unai in njegova (nekdanja) žena morala v letalu zamenjati sedeža, saj so ju nadlegovali. To mu je očitala, on pa ji je odgovoril: »O, moj bog, ne zaupaš mi. Potoval sem z bratom in njegovo ženo.«Lanskega septembra pa je Wrightovi bilo dosti igre slepih miši. »Nisem bila več prepričana, kam vse to vodi. Povedala sem mu, da če me ne bo predstavil ljudem in se ustalil, da vse skupaj nima smisla. Odvrnil mi je, da potrebujeva več časa in da naj gre vse počasi. A navrgla sem mu, da imam vsega zadosti in končala zvezo.«Unai je Sacho prosil, naj ga vzame nazaj , a je to zavrnila, vse do trenutka, ko je prebrala, da ga je Arsenal novembra odpustil. »Pred Novim letom sem z letalom pripotovala v San Sebastian, da bi se srečala. A ravno takrat me je obtožil, da sem kriva za njegovo nesrečo z Arsenalom,« sklene Sacha Wright. Marca sta se ponovno razšla, Angležinja pa se je zaobljubila, da ga ne želi nikoli več videti.