FOTO:Ljubljančani izkušenejši, Celjani bolj navdihnjeni

Ljubljana

Bojan Prašnikar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Slaviša Stojanović. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Mišo Brečko. FOTO:Jože Suhadolnik/Delo

Novica Nikčević. FOTO: Osebni arhiv.

Olimpija 33 20 5 8 65

Celje 33 18 10 5 64

Maribor 33 17 7 9 58

Aluminij 33 16 6 11 54

Mura 32 13 11 8 50

Bravo 33 12 9 12 45

CB24 Tabor 33 11 7 15 40

Domžale 33 10 7 16 37

Triglav 33 9 4 20 31

Rudar 32 0 10 22 10

- Minuli konec tedna je premešal prvenstvene karte v nogometnem pokru za naslov državnega prvaka. Zagotovo je le to, da ga Maribor ne bo ubranil, Olimpija pa je s spodrsljajem proti Aluminiju v vlogo prvega favorita tako rekoč potisnila Celje. Pred zadnjimi tremi tekmami je uganka le še, bo prva v 36. kol dolgem maratonu, ki se je raztegnil čez več kot leto dni, Olimpija ali Celje, ki zaostaja le točko in bo naslednjo sredo gostitelj morda odločilnega dvoboja z zeleno-belimi?»V vsakem primeru ima Olimpija prednost, ker zna oziroma ve, kaj je treba narediti, da prideš prvi skozi cilj. Celje se še uči. Res je v dobrem nizu, ampak zaradi nestalnosti moštev je težko predvideti, kaj se bo zgodilo na naslednji tekmi. Vprašljivo je, kakšna bo reakcija. Zato se trenerji sprašujejo, kaj se je zgodilo. Celje je presenečenje in prav v presenečenju se pozitivno presenečenje lahko zgodi. Celje hrabri tudi dejstvo, da je neobremenjeno.«»Olimpija mora vse tekme dobiti. Njene prednosti so več izkušenj v bitkah za prvaka, saj je oba zadnja naslova osvojila prav v finišu sezon, in posamična kakovost nogometašev. Celje je zelo stalno, neizprosno, kot sem že povedal, lahko bi bil slovenski Leicester. Celju so v tej sezoni naklonjene vse energije, vse se mu nekako izide in posreči, nima nesrečnih porazov ali jih ima manj od drugih. Včasih je tudi to dovolj. Celje odlikuje harmonija na igrišču in tudi zunaj njega.«»Prednost dajem Celju, spored tekem mu gre na roko, obenem si s svojim obnašanjem in držo zasluži simpatije. Izžareva pozitivno energijo v moštvu in okoli njega, igralci kažejo srčnost in voljo, mlajši pa že vso sezono igrajo navdihnjeno. Olimpijino najmočnejše orožje so odlični posamezniki, ampak je tudi klub s preveč negativnostmi in obilo postranskimi težavami. Nekje se to mora odražati, ponavadi se na igrišču in v najslabšem možnem trenutku.«»Pred nadaljevanjem prvenstva sem stavil na Maribor zaradi širokega igralskega kadra. Približal se je na točko, potem pa je prišel poraz v Ljubljani. Celja nisem videl na vrhu, predvsem zaradi krajše klopi. Mislil sem, da ne bo zdržalo, ampak zdaj res ne vem, kaj počne trener. Na vsak način dela čudeže. Celjani meljejo, zmagujejo in imajo boljši spored. Napeto in zanimivo bo do konca, Celju privoščim naslov.«»Če bo Olimpija prvak, bo zato, ker ima največ kakovostnih posameznikov. Če bo Celje, bo zato, ker je homogeno in ima kemijo. Celjska velika prednost je ta, da nima kaj izgubiti. Oziroma, veliko lahko izgubi, le da zanj poraz v šampionskem dvoboju ne bo pomenil katastrofe. Res je, da Olimpija gostuje pri neugodni in močni Muri, toda za Celje bo še bolj zahtevna tekma s Triglavom. Ni samoumevno, da bo zmagalo.«»Prvak bo Celje, iskreno upam. Olimpija in Maribor sta preprosto slabša. Celje ima vzpostavljen model in način igre, je v odličnem obdobju, ima dobrega trenerja in nekaj zares vrhunskih posameznikov. V seštevku izpolnjuje največ šampionskih delov, zato je tudi najbolj nogometno. Celje je tudi pozitivna zgodba, zaradi česar se vse skupaj pozitivno odraža na igrišču. Vseeno pa mislim, da je temelj vsega strokovnost, ki jo kaže trener Dušan Kosić.«»Celje deluje zelo dobro in hitro, medtem ko ima Olimpija več posamične kakovosti. Tekmeca sta izenačena in vse je mogoče. Celje ima lažji razpored in povrhu zadnjo tekmo igra doma. Prav gotovo prej kot v zadnjem dvoboju v Celju ne bo odločitve. Olimpiji bo sicer težko že v četrtek v Murski Soboti, ker bo osvojiti točko težka naloga. Za Olimpijo je vsak manjkajoči igralec velik hendikep. Lahko se zgodi, da bo vse naslednje tri tekme igrala brez enega, dveh ali treh prvokategornikov.«»Če bo prvak Celje, bo zaradi mladosti, živahnosti, enotnosti, dinamike, načina treninga in stabilnosti v klubu. Ne menja trenerja, ve se, kdo pije in kdo plača, ve se kdo jih vodi, ne menjajo se cilji in strategija čez noč ali sredi sezone. Moštvo je mlado in se zavzeto dela. Pozitivno je, da se Celje obnaša zelo ponižno in to je, mislim da, kar vse, kar zadostuje za prvaka. Večino tega pri Olimpija ni videti.«