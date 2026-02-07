Ljubljančani se še niso prebudili iz zimskega spanja

Po dveh jesenskih zmagah Brava je Primorje v Ajdovščini vendarle našlo recept za Ljubljančane. Bravo po zimskem premoru ostaja brez točk, vpisal je tretji zaporedni poraz, na lestvici pa ostal peti in Radomljam ponudil priložnost, da Šiškarje prehitijo na lestvici. Primorje je kljub odsotnosti kaznovanih Žana Beširja in Eliana Demirovića ter poškodovanega Harisa Kadrića prišlo do pomembne zmage in se izenačilo z Muro v boju za obstanek v prvi ligi.

Domači so udarili že v sedmi minuti, ko sta dober začetek Primorja in nepozornost Brava v obrambi prinesla vodstvo. Dolgo podajo je Jon Ficko dobro spremljal, gostujoča obramba precej manj, 22 letni nogometaš pa je zanesljivo premagal Uroša Likarja. Bravo je kmalu zatem skorajda podaril še več, ko je Kenan Toibibou nepazljivo podal nazaj vratarju, Roger Murillo je žogo prestregel, vendar priložnosti ni izkoristil, Likar pa je njegov poskus ubranil.

Ajdovci so nato prednost povečali, ko je bil Ficko v 19. minuti blizu drugega gola, a ga je Gašper Jovan pravočasno ustavil in si prislužil rumeni karton. Iz prostega strela je z mojstrskim udarcem zadel Sandro Jovanović, prvič po maju 2024. Za 3:0 je veliko zaslug prispeval Murillo, ki je na majhnem prostoru iz igre vrgel več gostujočih igralcev, nato je Matic Zavnik stekel sam proti Likarju in zadel, Bravo pa je do odmora ustvaril le eno resnejšo priložnost, ko je v 41. minuti strel Martina Pečarja domača obramba preusmerila.

V drugem polčasu so bili gosti podjetnejši. Jovan je v 51. minuti znižal z roba kazenskega prostora, nato pa si je Bravo pripravil še več dobrih položajev za gol, med drugim je bil po kotu blizu prvenca Fallou Faye, ki je z glavo za las zgrešil. V 73. minuti so Ljubljančani prišli še do drugega zadetka, ko je po Fickovi napaki Jakoslav Stanković prišel do žoge v kazenskem prostoru, po preigravanju premagal Tonyja Macana, v končnici pa je Bravo imel še nekaj poskusov, vendar brez izenačenja.

Primorje bo 15. februarja gostilo Maribor, Bravo pa bo dan kasneje igral proti Aluminiju.

Primorje – Bravo 3:2 (3:0)

Mestni stadion, sodniki: Jerič, Praprotnik, Kalan.

Strelci: 1:0 Ficko (7.), 2:0 Jovanović (29.), 3:0 Zavnik (33.), 3:1 Trdin (51.), 3:2 Stanković (73.).

Primorje: Macan, Strajnar, Petek, Bagnack, Klemenčič, Ficko (od 75. Jermol), Rak, Jovanović, Zavnik (od 75. Gulič), Murillo (od 83. Melentijević), Štor (od 62. Rafiu).

Bravo: Likar, Jovan, Toibibou, Atemona, Nzuzi (od 38. Stanković), Ostrc, Faye, Nuhanović, Baboula, Ivanšek (od 87. Omoregie), Pečar (od 56. Bristrić), Baboula.