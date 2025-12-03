Ljubljenci Donalda Trumpa bodo postavili piko na i

Petkov žreb skupin na Svetovnem prvenstvu v nogometu, ki bo prihodnje leto v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki, v washingtonskem prestižnem Centru za uprizoritvene umetnosti Johna F. Kennedyja, bo šele določil, kdo se bo s kom meril v skupinskem delu tekmovanja (12 skupin po štiri reprezentance), znano pa je že, kdo bodo vodili spektakularno prireditev.

Svetovna nogometna zveza (Fifa) je izbrala vznemirljivo zasedbo glasbenikov in voditeljev. Žreb bosta povezovala nekdanja vrhunska manekenka Heidi Klum, komik in igralec Kevin Hart ter producent Danny Ramirez, za glasbeni del pa bosta odgovorna znameniti operni pevec Andrea Bocelli in britanski pop zvezdnik Robbie Williams.

Češnja na torti bo pripadla domači zasedbi. Zadnjo besedo – pesem zaključnega dejanja žrebanja – bo imela legendarna skupina Village People, ki bo izvedla svojo največjo uspešnico Y.M.C.A., enega največjih hitov v zgodovini pop glasbe. Pesem, ki velja za neuradno gejevsko himno, je v svoji predvolilni kampanji uporabljal tudi predsednik ZDA Donald Trump, sicer nogometni navdušenec in eden najpomembnejših lobistov pri kandidaturi treh držav za organizacijo SP.

Prvič v zgodovini svetovnih prvenstev bo tekmovalo 48 reprezentanc.