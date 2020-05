Ljudski vrt bo dobil novo podobo za 10 milijonov evrov

S tem projektom so se ukvarjali že trije župani

Dela na stari tribuni bo izvedlo koprsko podjetje Makro 5 gradnje za nekaj več kot šest milijonov evrov. FOTO: Tadej Regent



Ojačana streha, vse ostalo temeljito prenovljeno

Mariborski županje danes podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem za dolgo pričakovano obnovo zahodne tribune štadiona Ljudski vrt. Dela bo izvedlo koprsko podjetje Makro 5 gradnje za nekaj več kot šest milijonov evrov. Prihodnji teden bo uvedba v delo, nato pa naj bi takoj sledil začetek del, da bo tribuna obnovljena spomladi 2021.»Danes je res velik dan za mesto Maribor, še posebej pa za šport,« je ob podpisu pogodbe z direktorjem Makro 5 gradnjein direktorjem Športnih objektov Maribordejal župan. Po njegovih besedah je izvajalec obljubil končanje del še pred predvidenim rokom, zato ni dvoma, da bo Ljudski vrt lahko junija 2021 gostil otvoritveno tekmo nogometnega evropskega prvenstva do 21 let.»Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bomo zagotovili junija igranje tekem na evropskem prvenstvu,« je dodal Hvastja. Dela večinoma obsegajo adaptacijo notranjih prostorov, zato po njegovih ocenah ne bodo vplivala na prometne poti v okolici in dogajanje na nogometni zelenici.»Zagotovili so nam, da ta sveta trava med gradnjo ne bo poškodovana,« je dodal predsednik Nogometnega kluba (NK) MariborSpomnil je, da so se s tem projektom ukvarjali že trije župani, zdaj pa bo zahodna tribuna končno obnovljena. »Ne smemo pozabiti, da je takrat, ko se je leta 2008 ta štadion posodobil, prišla nova energija in je tudi klub na novo zaživel. V mesto je prinesel dosti ne le navijačev, ampak tudi turistov,« je dejal.Obnova zahodne tribune bo sledila načrtu podjetja Ofis arhitekti, ki so ga predstavili javnosti pred dvema letoma. Streha, ki je spomeniško zaščitena, bo ojačana, vse ostalo pod njo pa bodo temeljito prenovili. Poleg novih sedežev, ki jih bo po obnovi nekaj manj kot doslej, bodo med drugim uredili novo komunikacijsko klančino, povezovalni hodnik s severnim in južnim traktom, dvigalo ter platforme za kamere.Streha z znamenitim lokom bo ohranila sedanjo podobo, bo pa po županovih besedah estetsko prilagojena celotni podobi stadiona. Po obnovi zahodne tribune bo štadion izpolnjeval najnovejše predpise za športna tekmovanja, poskušali pa bodo nanj pripeljati tudi. Občina ob tem snuje izgradnjo, že skoraj pri koncu pa je tudi dokončanje prostorov pod južno in severno tribuno.Vrednost del na zahodni tribuni po danes podpisani pogodbi znaša, skupno z deli pod južno in severno tribuno pa je vložek občine kar, je še dodal župan. Gre za nadaljevanje del, ki ob zadnjih gradbenih posegih na štadionu leta 2008 niso bila dokončana.