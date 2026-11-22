Mariborčani so se po treh porazih pred reprezentančnim premorom, ki so jim odnesli vodstvo v ligi, zdaj le razveselili nove zmage. Pred 2500 gledalci v Ljudskem vrtu so ugnali Nafto s 5:1 (Zahović 18., 75.-11m, Vizinger 47., Tshipamba 64., Osterc 71.; Zorica 22.).

Če so imeli vijolični poleti na prvi medsebojni tekmi kar nekaj težav ob zmagi s 3:2, so tokrat precej bolj zanesljivo opravili s Prekmurci. Mariborska vrsta se je z zmago povzpela na drugo mesto, dve točki zaostaja za vodilnim Koprom, ki ga v ponedeljek čaka še domača tekma z Aluminijem. Nafta po sedmem porazu ostaja šesta. Mariborčani, pri katerih je po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe prvič po vrnitvi v Ljudski vrt zaigral Petar Stojanović, manjkali pa so kaznovana Ažbe Jug in Vid Koderman ter poškodovana Čedomir Bumbić in Mark Španring, je bolje začel tekmo, v 18. minuti pa tudi povedel. Takrat je Luka Zahović z desetih metrov v mrežo pospravil odbito žogo. Toda Lendavčani so hitro izenačili. V 22. minuti je namreč Josip Ivan Zorica ob Stojanoviću prišel do strela ob visoki podaji z desne strani na drugo vratnico, Naftin nogometaš pa je nato ob bližnji vratnici žogo poslal mimo ne posebej dobro postavljenega vratarja Teve Gardiesa.

Darko Milanič je vodil mariborsko moštvo k prepričljivi zmagi. FOTO: Aleksander Golob

Sledilo je novo obdobje mariborske terenske premoči, a ob strnjeni postavitvi in tesnim pokrivanjem Lendavčanov vijoličnim ni uspelo izpeljati nevarnejše akcije. Takoj po začetku drugega polčasa pa je imela Nafta priložnost prek Amadeja Maroše, a je bil na mestu Gardies, v nasprotnem napadu pa je Maribor povedel, ko je po nekaj odbitkih do žoge na približno osmih metrih prišel Dario Vizinger in zadel za 2:1.

Pozneje je Miha Blažič z globinsko podajo našel Isaaca Tshipambo, ki je stekel v kazenski prostor in z desne strani žogo poslal v mrežo za 3:1. V 71. je bilo že 4:1, potem ko je Osterc zadel z glavo po kotu z leve strani. Tio Cipot je v 74. minuti priboril še enajstmetrovko, ko ga je odrinil Andrej Ferreira, v 75. pa je bil z bele točke dovolj natančen Zahović za 5:1.

V 2. polčasu vendarle celjsko slavje

Celjani, ki so v zadnjih dneh do konca leta ostali brez poškodovanega Pijusa Širvysa, so v goste sprejeli Grosupeljčane in jih ugnali z 2:0 (Verbič 71., Sešlar 82.). Za vodilnim Koprom, ki ga v ponedeljek čaka še tekma z Aluminijem, zdaj zaostajajo za tri točke.

Grosupeljčani so imeli v sedmi minuti prvi resnejši strel, toda Žan-Luk Leban z njim ni imel veliko dela, saj je žoga letela v njegovo naročje. Celjani pa so imeli določeno terensko premoč, v 18. minuti pa so sodniki po padcu Benjamina Verbiča ob Kevinu Benkiču pokazali na belo točko. Toda po pregledu posnetka so odločitev spremenili in dosodili »le« prosti strel na robu kazenskega prostora. Tega je izvedel Mario Kvesić, a žogo poslal v roke Jake Zrneca. Celjani, ki jih v četrtek v evropski ligi čaka gostovanje pri Ferencvarosu, so še naprej dejavneje iskali vodilni zadetek, toda prav veliko nevarnih akcij ni bilo.

Benjaminu Verbiču pripada pomembna vloga pri celjskem moštvu. FOTO: NK Celje

V 50. minuti je imel Kvesić na voljo še tretji prosti strel, vendar tudi s tem ni spremenil izida, žogo je poslal mimo vrat. Že minuto pozneje pa so izbranci Zorana Zeljkovića tudi zadeli, toda strelec Verbič je bil ob podaji v rahlem prepovedanem položaju. V teh trenutkih je bilo na igrišču vse v celjski domeni, v 59. je zadel tudi Blaž Kramer, a tudi on iz prepovedanega položaja po odbitku po Kučysovem strelu. Grosupeljčani so se zgolj strnjeno branili, v 71. pa jih je za to le »kaznoval« Verbič, ko je v svojem slogu z leve strani prodrl malce proti sredini in z diagonalnim strelom žogo poslal pod prečko za 1:0. Za končnih 2:0 je v 82. minuti povišal Svit Sešlar po podaji Vetona Tushe, s katero je izigral grosupeljsko obrambo.