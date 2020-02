LM7 je fant, ki bi si ga lahko zapomnil tudi Zahović

Belek

Luka, pojasnite, kakšna je, če sploh je, vaša prihodnost pri Olimpiji?

Mar ne bi raje igrali kvalifikacij za ligo prvakov, seveda, če bo Olimpija najboljša v Sloveniji?

Kje ste začeli kariero?

Ste imel kdaj prej stike z Mariborom ali Zlatkom Zahovićem?

Najbolj cenim predanost in posvečenost temu, kar rad delaš. V tem je Cristiano Ronaldo prav poseben.

Vas bo mariborski športni direktor po derbiju, 22. t. m., v Ljudskem vrtu le spoznal?

Kako ocenjujete Olimpijino moč?

S Stefanom Savićem tvorita udarni dvojec na bočnih položajih. Je tudi vaš tekmec?

Luka Menalo je občutil moč Šahtarja, a je s svojo hitrostjo in prodornostjo večkrat povzročil težave tekmecem. FOTO: Aljoša Juhart/NK Olimpija

Kako je razdeljena hierarhija v moštvu?

Imate igralskega vzornika?

Bi sprejeli vabilo za slovensko reprezentanco?

- Olimpijo je od najodmevnejše zmage v pripravljalnem obdobju v Turčiji ločilo le pet minut. Srečnejši in boljši je bil prav najmočnejši tekmec Šahtar, ki je Olimpijo strl v zadnjih osmih minutah. Najsvetlejši trenutek v Beleku pri edini zmagi (6:3) proti sarajevskemu Željezničarju pa je imel 23-letni Hercegovec iz Čapljine. Ljubljanski LM7 je zabil tri gole, jeseni pa je pokazal, zakaj je po desni strani švigal kot blisk, zabijal gole (7) in podajal (5) ter se prebil v kategorijo najvznemirljivejših igralcev 1. SNL.Kot vem, bom le do konca sezone igral za Olimpijo. Toda hkrati ne vem, kaj bo prinesla prihodnost. O njej odloča Dinamo, ampak ne vem niti tega, kakšne načrte ima z menoj.Takšne priložnosti res ne bi želel izpustiti iz nog, odprtih rok in nog bi jo sprejel. Še posebej, ker se v Ljubljani počutim odlično. Prihod k Olimpiji je bil pravilna poteza in morda ključna za mojo kariero. Trenermi je ponudil priložnost v morda prelomnem obdobju moje kariere.V domači Čapljini. Potem sem šel k Širokem Brijegu, kjer me je med člane še kot najstnika porinil. Pet let sem igral za Široki Brijeg. Kmalu sem dobil priložnost v reprezentanci BiH v tekmi proti ZDA, po kateri je tudi prišel klic iz Dinama. Postal sem njegov igralec, a priložnosti v prvem moštvu nisem dobil. Pred Olimpijo sem bil posojen tudi Slavenu.O zanimanju Maribora ne vem nič, še manj o Zahoviću. Lahko razkrijem anekdoto, ki je morda tudi resnična. Povedal mi jo je moj prijatelj, ko je bil še član Zrinjskega in ga je želel Maribor. O meni se je govorilo, da bom odšel k Olimpiji. Zdaj je Marijan pri Eintrachtu iz Frankfurta. Potem ko sta se Zrinjski in Maribor v pogovorih zapletla, je Zahović rekel, da Ćavarja ne bi vzel več niti zastonj. O tem, da naj bi jaz odšel k Olimpiji, pa je rekel, da nima pojma, kdo je Luka Menalo.Olimpija ima štiri točke prednosti in ni tako obremenjena s tem, da mora v tej tekmi osvojiti poln izkupiček. Maribor je v nehvaležnem položaju. Derbi pa bo zelo zahteven, toda vemo, kaj prinaša. Za Olimpijo ne bo ključen, ampak v njem moramo igrati do zadnjega atoma moči.Najmočnejša je najboljša enajsterica. Igra najboljši nogomet v ligi in o njej ni mogoče polemizirati, enostavno je predobra za slovensko ligo. Dodal bi ji še tri, štiri igralce, potem pa se pojavi šibkejši del. Olimpija nima širokega igralskega kadra. Zato bomo še trpeli, a k sreči ni tako velikega števila tekem.Bil je, saj sem tudi jaz prej igral po levi strani, zdaj sem na desni strani. Res je, da zabijem več golov, ampak Stefan mi je všeč, ker odlično preigrava, najboljši je v igri s hrbta. Težko ga je čuvati. On raje preigra enega igralca več, jaz sem bolj neposreden in raje zabijem gol. Igralec po mojem okusu je. Ko je bil naš član še, je bila konkurenca in je bila dobrodošla. Terjala me, da sem bil še bolj zavzet in boljši.Kapetan, najbolj izkušeniin motor na igriščuso vodje v moštvu, ampak predvsem trener Hadžić je tisti, ki ob Tomovi pomoči narekuje sproščenost in zavzetost. Trener je odličen v tem, kako spraviti nasmehe na obraze, a tudi zelo zahteven in avtoritativen, ko je treba vzpostaviti disciplino ter delovno vnemo.Na splošno najbolj cenim predanost in posvečenost k temu, kar nekdo rad dela. V tem jeposeben nogometaš in ga moraš spoštovati. Edinstven je, kako strasten je do igre, zahteven do sebe, discipliniran, profesionalen in predan. Po tem, kako uživa v nogometu in kakšen mojster je, pa je najboljši. Ampak on ne more biti vzor igralcem zaradi svojega obnašanja zunaj igrišča.O tem nisem razmišljal, tudi zaradi tega, ker je pri nas poseben položaj. Sem Hrvat iz BiH. Rojen sem na Hrvaškem, odraščal sem v BiH, ki jo imam za svojo domovino. Pri nas ljudje še živijo v vojni in tako razmišljajo. Toda rad imam tudi Hrvaško, saj sem vendarle Hrvat. Imam dve domovini, lahko sem le srečen. Vem, da mnogi tega ne razumejo. Ko izbiraš reprezentanco, je ne izbiraš zaradi denarja kot klub. Do nje moraš nekaj čutiti, moraš imeti večji motiv in jo imeti v srcu. Pomeniti ti mora nekaj več.