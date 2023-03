Lokalpatriotizem za slovenske zmage

V nadaljevanju preberite:

Matjaž Kek je prvo bitko izbiral, izbral in zmagal v njej, kar je zelo pomembno za naslednje. Ko je sestavljal selekcijo reprezentantov za kvalifikacije za nogometno evropsko prvenstvo, je Mariborčan lokalpatriotsko prisluhnil Mariborčanom in v širši kader poklical tudi najboljšega strelca 1. SNL Žana Vipotnika. Izpustil je, na primer, Olimpijinega mojstra in Žanovega vrstnika ter prav tako Konjičana Svita Sešlarja, česar zeleno-beli selektorji in navijači niso sprejeli z navdušenjem. Priznajte, vsaj malo je zadišalo po klientelizmu z vijoličnim odtenkom.