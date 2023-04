Lombardijci zamajali neapeljsko samozavest

Naslednjo sredo se bosta v italijanskem četrtfinalu lige prvakov pomerila Milan in Napoli, toda predigra, nedeljska prvenstvena bitka na štadionu Diega Maradone v Neaplju, je bila šokantna. Rdeče-črni iz Lombardije so uprizorili eno najboljših nogometnih predstav v sezoni in Neapeljčanom zadali tretji poraz v sezoni ter najvišjega. Zmagali so s 4:0 in vnesli nekaj nemira v Napolijevo moštvo, ki ima na lestvici še vedno zajetnih 16 točk prednosti pred drugouvrščenim Laziem. Milan zaostaja kar za 20 točk.

»Vse jim je šlo od nog. Izkoristili so vse naše napake. Bili so odlični. Imeli smo nekaj težav s poškodbami in stanjem igralcev, ki so prišli iz reprezentančnih tekem,« je poskušal pomiriti trener Napolija Luciano Spalletti, ki ni mogel računati tudi na najboljšega strelca serie A (21 golov) in najdražjega igralca Nigerijca Victorja Osimhena. Zato pa je zablestel Milanov Portugalec Rafael Leao z dvema goloma. Po enega sta dodala še Španec Brahim Diaz in Belgijec Alexis Saelemaekers.

V Italiji se obeta srhljiva končnica, 10 kol pred koncem se za uvrstitev v ligo prvakov, razen neulovljivega Napolija, poteguje pet moštev: od drugega Lazia do šeste Atalante. Vmes so še Milan, Inter in Roma.