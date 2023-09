London ni dorasel Manchestru

Vodilne ekipe angleškega nogometnega prvenstva, Manchester City, Tottenham in Liverpool, so tudi v 5. kolu prišle do novih treh točk. Vse z nekaj težavami, vse so zaostajale z 0:1, a so z zasukom prišle do zmag. City ostaja edina ekipa s popolnim izkupičkom, tokrat je v Londonu s 3:1 ugnala West Ham.

Tottenham je doma proti Sheffield Unitedu do dveh golov prišel v dolgem sodniškem dodatku, Liverpool pa je na gostovanju pri Wolverhamptonu prav tako zaostajal, a v drugem polčasu dosegel tri gole. Nov poraz, že tretji v sezoni, pa je zabeležil Manchester United, z 1:3 je moral doma priznati premoč Brightonu.

Aktualni zmagovalec konferenčne lige West Ham letos, potem ko je po slabi lanski sezoni prenovil ekipo, igra zelo dobro. Pred obračunom s Cityjem je bil v skupini njegovih najbližjih zasledovalcev, v obračunu proti zmagovalcu lige prvakov pa se je nadejal presenečenju. Po prvem polčasu mu je kazalo odlično, okrepitev James Ward-Prowse ga je popeljal v vodstvo, toda gosti so v drugem vendarle postavili reči na svoje mesto, gole so dosegli Jeremy Doku, Bernardo Silva in Erling Haaland.

Liverpoolu so v Wolverhamptonu zmago zagotovili gola Codyja Gakpoja, Andyja Robertsona, za konec pa so domači zabili še avtogol. Tottenham je proti Sheffield Unitedu zaostajal od 73. minute do osme minute sodnikovega dodatka, nato pa v slabih treh minutah dosegel dva zadetka, mrežo sta zatresla Richarlison in Dejan Kuluševski.