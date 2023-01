Londončani nogometno zaspano v leto 2023

Nogometaši Tottenhama so v 18. kolu angleške lige izgubili proti Aston Villi z 0:2. Na zadnji tekmi kola je Chelsea v gosteh proti Nottingham Forestu igral 1:1. Tottenham bi z novo zmago spet skočil na četrto mesto na lestvici, vendar so imeli gostje drugačne načrte. V drugem polčasu sta v 50. in 73. minuti zadela Emiliano Buendia in Douglas Luiz in poskrbela za peto zmago Ville in peti poraz Tottenhama v sezoni. Za Villo je to tretja zmaga na štirih tekmah, odkar jo je prevzel Unai Emery.

Osmouvrščeni Chelsea bo predvidoma v ponedeljek uradno potrdil prvo zimsko okrepitev. To bo francoski srednji branilec Benoit Badiashile, za katerega bodo Londončani Monacu odšteli 38 milijonov evrov, nogometaš pa bo podpisal pogodbo do junija 2029. Njegovi bodoči soigralci pa so tokrat v Nottinghamu osvojili le točko. Povedli so v 16. minuti, ko je zadel Raheem Sterling, v 63. minuti pa je končni izid postavil Serge Aurier za pomembno točko 18. ekipe z lestvice.