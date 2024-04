Londončani začasno na vrhu, Foden Cityjev junak proti Aston Villi

Nogometaši Arsenala so se vsaj začasno vrnili na vrh angleške lige. V 31. kolu so z 2:0 premagali Luton in na lestvici prehiteli Liverpool, ki bo tekmo tega kroga proti zadnjeuvrščenemu Sheffield Unitedu odigral v četrtek. Arsenal, ki ni navdušil, je oba gola dosegel v prvem polčasu, v katerem je v okvir vrat sprožil le tri strele.

Najprej je mrežo zatresel Martin Odegaard, nato je Daiki Hashiok še avtogol, pred tem je veliko dela opravil Emile Smith-Rowe. Arsenal je zmaga devetič na zadnjih desetih tekmah, edinkrat, ko ni, je minuli konec tedna remiziral z Manchester Cityjem.

Ta je danes gostil letos za velike ekipe »strupeno« Aston Villo, ki se bori za uvrstitev v ligo prvakov. V Manchestru je bila kakovost vendarle na strani čete Pepa Guardiole, ki si spodrsljaja ni smela privoščiti. Zmagala je 4:1, po prvem polčasu je vodila z goloma Rodrija in Phila Fodna v sodniškem dodatku.

Vmes je za Villo, ki je nastopila brez svojega najboljšega igralca Ollia Watkinsa, izenačil Jhon Duran. V drugem polčasu je Foden še dvakrat zadel v polno in postal junak tekme.

Na tretji današnji tekmi sta se Brentford in Brighton razšla brez golov.