Londonska hladna prha prebudila trojnega strelca Fodena

Manchester City je na zadnji tekmi 23. kroga angleške premier league po zaostanku z 0:1 s tremi goli Phila Fodena prišel do zmage pri londonskem Brentfordu in si povečal možnosti za ubranitev naslova angleškega prvaka. Zmaga sinjemodrih je bila več kot zaslužena, ekipa Pepa Guardiole se je pri 49 točkah izenačila na drugem mestu z Arsenalom in ima dve točki manj od volilnega Liverpoola, ki pa ima tekmo več. Obeta se sila zanimiv troboj za naslov prvaka, v katerem bo City 10. marca gostoval na Anfieldu. Svoje načrte pa imata tudi Aston Villa in Tottenham.

Manchester City je po dolgem času nastopil v polni zasedbi. Tekmo sta začela tako Erling Haaland kot Kevin De Bruyne, vseeno pa so se prvega zadetka veselili domači. Brentford, ki je v prejšnji sezoni dobil oba dvoboja s Cityjem, je povedel z zadetkom francoskega napadalca Neala Maupayja (21.), ki je izkoristil neodločnost obrambe gostov in iz oči v oči matiral Edersona.

Neal Maupay je dosegel nepričakovani gol za Brentford. FOTO: David Klein/Reuters

Domači vratar Mark Flekken je ubranil prvih devet strelov na vrata, klonil je šele v sodnikovem podaljšku prvega polčasa, ko je napako njegove obrambe kaznoval Foden. Isti igralec je do 70. minute dosegel še dva zadetka. V 53. minuti je bil natančen z glavo, v 70. pa je zadel po podaji Haalanda, je tekmo povzela STA.

S štirimi zadetki v zadnji tekmi kroga je padel tudi nov rekord premier league po doseženih zadetkih v enem krogu (45), odkar v ligi sodeluje dvajset moštev.