Ronaldo dokončno izgubil bitko z napadalcem Lazia

V Italiji na sporedu kar trije derbiji

Italijanski prvak Juventus bo poslal nad Romo močno spremenjeno enajsterico, v kateri ne bo niti Cristiana Ronalda. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

V ospredju nogometne javnosti je današnji vrhunec angleškega pokala, v katerem bosta poskušala opraviti čim več londonska mestna rivalain. Gre za prestižno, v katerem sodita med najuspešnejše prav drevišnja tekmeca.Na vrhu namreč kotira prav Arsenal, ki je bil v tem pokalu najboljši trinajstkrat,je zbral 12 tovrstnik lovorik, po osem pa jih imata v svojih vitrinah Chelsea in še en londonski klubDanes in jutri igrajo tekme 38. kola italijanskega prvenstva, osrednjo pozornost zadnjega dejanja sezone 2019/20 pa bodo žele že drevišnje tekme, ko bo na sporedu več derbijev v Bergamu, Torinu in Neaplju.Pod lupo bo neposredni spopad za drugo mesto medin, kar bo poskušal unovčitiz morebitno zmago na zahtevnem gostovanju pri Napoliju. Nekaj je znano že veliko pred tekmo: zlati čevelj za sezono 2019/20 bo pripadel napadalcu Lazia, strelcu 35 golov. Trener Juventusanamreč za drevišnji derbi ni vpoklical(31 golov).