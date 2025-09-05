Londonski Tottenham ima po četrt stoletja novo vodstvo

Nogometaši angleškega Totteham Hotspurja, prvaka evropske lige, bodo po četrt stoletja dobili novo vodstvo. Predsedniški položaj v klubu zapušča 63-letni Daniel Levy, ki je presenetljivo najavil takojšen odstop. Novico so na spletu potrdili tudi v klubu.

Njegovo delo v klubu bosta prevzeli dve osebi. Novi izvršni direktor kluba je Vinai Venkatesham, Peter Charrington pa je novi član predsedstva in bo prevzel vlogo predsednika. Levy ostaja solastnik kluba, v zadnjih letih pa so mu močno nasprotovali navijači, ki so mu očitali razprodajo kakovostnejših igralcev. A klub je bil ne glede na finančne transakcije izjemno uspešen.

Navijači Tottenhama v zadnjem obdobju niso bili naklonjeni vodstvu kluba, bo zdaj bolje? FOTO: Glyn Kirk/AFP

V času Levyjevega vodenja kluba je ta 18 sezon igral v evropskih pokalih in zgradil nov stadion, pika na i pa je bila letošnja zmaga v evropski ligi, ko so v finalu premagali Manchester United. To je bila ena redkih lovorik za Tottenham, Levy pa je kmalu zatem odpustil trenerja Angeja Postecoglouja, kar je med navijači povrzročilo nekaj negodovanja. V letošnji sezoni klub s klopi vodi Thomas Frank.

Po treh odigranih tekmah je Tottenham na lestvici angleške premier lige z dvema zmagama in porazom na visokem četrtem mestu. Med drugim so v drugem krogu ugnali tudi favorizirani Manchester City.