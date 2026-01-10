Londonski velikan in prvak FA pokala senzacionalno izpadel proti amaterjem

Angleški nogometni prvoligaš Crystal Palace, lanski zmagovalec pokalnega tekmovanja, je v tretjem krogu pokala FA doživel pravo blamažo. Branilec lovorike je namreč po porazu z 1:2 izpadel proti Macclesfieldu, ki tekmuje v nacionalni ligi oziroma šele šestem kakovostnem razredu angleškega nogometa.

Veliko presenečenje, eno največjih v novejši eri angleškega pokala, sta ustvarila Paul Dawson, ki je v 43. minuti dosegel prvi gol na tekmi, nato pa še Isaac Buckley-Ricketts, ki je po uri igre prednost povišal na 2:0. V 90. minuti je sicer Yeremy Pino zadel iz prostega strela za znižanje izida, a lanski zmagovalec pokala do izenačujočega gola za podaljšek ni prišel.

Tekmo je v živo pospremil tudi nekdanji dolgoletni angleški reprezentant Wayne Rooney, saj je njegov mlajši brat John trener Macclesfielda. Prvič po več kot sto letih so branilci naslova v pokalu FA izpadli proti klubu, ki ne nastopa v nobeni od štirih najmočnejših angleških lig.