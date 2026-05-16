Lovorika brez sijaja, zlati čevelj za najslabšega najboljšega strelca

Bitka za slovenskega nogometnega kralja strelcev je sila nenavadna. Naziv najboljšega strelca je sicer vselej prestižen, toda osvajalec slovenskega »zlatega čevlja« bo imel neprijetno posebnost. Dosegel bo, če kdo od kandidatov resnično ne bo izbruhnil, najmanj golov v Evropi, s čimer se ne bo hvaliti. Obdobij, ko so najboljši strelci zabijali več kot 20 golov, je že davno konec. Zadnji, ki je presegel 20 golov, je bil leta 2020 Ante Vukušić. Dalmatinec jih je v Olimpijinem dresu zabil 26. Dve leti pozneje je okroglih 20 zadetkov zbral Žan Vipotnik. Nedosegljiva sta najboljša strelca in oba nekdanja Olimpijina. Zoran Ubavić drži rekord z 29 goli iz prve samostojne sezone, Ermin Šiljak je leta 1995 strelsko lovoriko osvojil za 28 golov.