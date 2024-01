Lovrić in črno-beli poraženi v 93. minuti

Italijanski nogometni prvoligaši so odigrali prvi tekmi precej razpotegnjenega 21. kol domače lige. Udinese je gostil Milan in izgubil z 2:3, Roma je pred tem z 2:1 premagala Verono.

Obračun Udineseja in Milana so uspešneje odprli gosti in v 31. minuti povedli z golom Rubena Loftus-Cheeka, v 42. pa je izid poravnal Lazar Samardžić. Florian Thauvin je v 62. minuti Videmčane popeljal v vodstvo, v 83. pa je izid spet poravnal Luka Jović. Zmagoviti gol za goste je dosegel Noah Okafor v 93. minuti. Sandi Lovrić je pri domačih igral vso tekmo, Jake Bijola pa ni bilo zaradi poškodbe.

Tekma v Vidmu pa je bila nekaj časa tudi prekinjena, saj so domači navijači z rasističnimi žaljivkami obsuli vratarja Milana Mika Maignana, ki je po vodilnem golu Milana tudi jezno odšel z igrišča, nakar so ga soigralci šli mirit. Francoz je sicer že v uvodu tekme sodnike opozarjal na neprimerne vzklike.

Roma je pred tem doma pričakovano ugnala Verono. Za ekipo, ki jo je po slovesu Joseja Mourinha vodil Daniele De Rossi, sta že v prvem polčasu zadela Romelu Lukaku in Lorenzo Pellegrini. V drugem delu so gosti zapravili enajstmetrovko prek Milana Đurića, zaostanek pa zmanjšali z golom Michaela Folorunshoja. Mladi Lovro Golič je sedel na rezervni klopi pri Romi.