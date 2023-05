Lovrić podal, Videmčani izgubili

Nogometaši v italijanski ligi ta konec tedna igrajo predzadnji, 37. krog. Danes je Salernitana s 3:2 premagala Udinese, medtem ko je Torino v gosteh ugnal Spezio s 4:0.

Salernitana je proti Videmčanom do zmage prišla po preobratu. Udinese je vodil že z 2:0, potem ko sta zadela Marvin Zeegelaar in Ilija Nestorovski v 25. in 30. minuti. Prvi prvem golu je podal slovenski reprezentant Sandi Lovrić, ki je tako kot Jaka Bijol odigral vso tekmo.

Grigoris Kastanos je v 43. minuti dosegel prvi gol za Salernitano, pri kateri je bil Domen Črnigoj na klopi za rezervne igralce, drugega je prispeval Antonio Candreva v 57. minuti, zmagovitega pa je v 96. dosegel William Troost-Ekong. Takrat je Udinese že igral z igralcem manj po izključitvi Zeegelaarja v 87. minuti.