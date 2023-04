Lovrič zadel, Bijol pa odigral celo tekmo ob remiju Udineseja

Dobre novice za selektorja Matjaža Keka prihajajo iz Italije. Sandi Lovrić je v 29. krogu italijanskega prvenstva dosegel prvi zadetek na tekmi za Udinese. Videmčani so na domači zelenici osvojili točko, potem ko so ob koncu dvoboja izenačili proti Monzi (2:2). Ta je vmes prišla do preobrata in vodila z 2:1. Medtem ko je Lovrič igral 80 minut, je celo tekmo za Videmčane odigral Jaka Bijol.

Lovrič je bil za svoj četrti zadetek v sezoni natančen v 18. minuti, Udinese pa je do polčasa vodstvo ohranil. Monza je drugi polčas odprla sijajno in po treh minutah izenačila po zadetku Andree Colpanija, v 56. minuti pa je Nicolo Rovella gostom zagotovil vodstvo. Udinese je ob koncu dvoboja izenačil, potem ko je Beto v drugi minuti sodnikovega dodatka zadel z bele pike.

Videmčani so napredovali na deseto mesto prvenstvene lestvice in imajo 39 točk, medtem ko je Monza s 35 točkami ostala na 13. mestu.

Mizeren petek za Slovence

Od slovenskih nogometašev v petek nihče ni stopil na zelenice. Domen Črnigoj pri Salernitani manjka zaradi poškodbe, Samir Handanović pa je pri Interju obsedel na klopi. Kluba sta se razšla z neodločenim izidom 1:1. Empoli je brez pomoči Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja osvojil točko proti Milanu (0:0).

Napoli je v petek z 2:1 premagal Lecce in ima po 29 tekmah na vrhu razpredelnice 74 točk. Sledijo Lazio s 55, Milan z 52, Inter z 51, Roma s 50, Atalanta z 48 in Juventus s 44 točkami.