Luč na koncu tunela za Olimpijo, vrača se odlični napadalec

Po poškodbi, zaradi katere je bil z zelenic odsoten več kot deset mesecev, se v kader Olimpije vrača Pedro Lucas. Brazilski napadalec se vrača ravno v pravem obdobju, saj Ljubljančani v prvem delu sezone izgledajo slabo. Zamenjali so tri trenerje, Erwin van de Looi pa ima med reprezentančnim premorom končno nekaj časa, da brez pritiska trenira s svojo ekipo.

Lanskega novembra je Pedro Lucas na dvoboju s Celjem utrpel hudo poškodbo križnih vezi, povratek pa je bil težek in dolgotrajen. Na njegov 27. rojstni dan so iz kluba sporočili, da se vrača na tekme, morda pa ga bomo videli že na naslednji tekmi slovenskega prvenstva 13. septembra proti Radomljam.

Takrat bo van de Looiju na voljo tudi Jasmin Kurtić, legendarni slovenski reprezentant se je klubu pridružil konec avgusta, a več kot pol leta ni igral, zato je bila njegova pripravljenost vprašljiva. Belokranjec naj bi bil vseeno dobro pripravljen, na njegov debi v prvi enajsterici zelenih zmajev pa bomo verjetno morali še nekoliko počakati.

V prvi slovenski nogometni ligi še vedno kraljujejo Celjani, ki so še neporaženi in so v prvem delu sezone zbrali že vrtoglavih 21 točk. Olimpija je blizu vrha, s trinajstimi točkami je na četrtem mestu izenačena s Koprom in Aluminijem.