Lučićevo slovo od goriških vrtnic

Nova Gorica - Borivoje Lučić ni več trener nogometnega prvoligaša Gorice. Moštvo je prevzel pred začetkom lanske sezone po izpadu v 2. ligo, ga vrnil med prvoligaše, po slabem začetku sezone 2020/21 pa je moral zapustiti klop vrtnic.



"Lučić je ekipo prevzel na najnižji točki v zgodovini kluba in jo prek dodatnih kvalifikacij pomagal vrniti tja, kamor spada.



V luči nedavnih rezultatov je skozi konstruktivne pogovore med Lučićem in klubskim vodstvom prišlo do zaključka, da je ekipa prišla do točke, ko potrebuje nove ideje," so zapisali na uradni spletni strani kluba.



Gorica je izgubila obe dosedanji tekmi, v 2. krogu je bil boljši Bravo s 4:1, v tretjem Koper s 4:2. Goričane je sicer zapustil tudi športni direktor Miran Burgić.